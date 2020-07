« Maitino » abandonne ‘Acacias 38’ et prépare son spin-off à Paris

L’une des histoires d’amour qui a le plus marqué l’histoire «Acacias 38» vit un tournant inattendu qui marquera sans aucun doute son destin pour toujours et c’est que les personnages de Maite et Camino, jouées respectivement par Ylenia Baglietto et Aria Bedmar, disent au revoir au quartier le plus célèbre à la télévision. Les deux disent au revoir à la fiction produite par Boomerang TV pour la télévision espagnole, mais les fans peuvent respirer facilement car elle continuera à vivre, mais pas à la télévision, elle le fera sous forme de podcast.

Enregistrement du podcast « Maitino »

Comme les téléspectateurs pourront le voir, Maite et Camino quittent le quartier pour s’installer à Paris et précisément nous saurons tout ce qui se passe dans la ville française grâce à #Maitino: le podcast », une nouvelle fiction radio produite par Boomerang TV et BTV Media pour RTVE. Ce spin-off de la grande histoire d’amour LGBTI + de la série de réseaux publics comportera douze épisodes de cinq minutes chacun qui seront diffusés le 20 juillet. Celles-ci seront disponibles sur ‘Only on Podcast’ de RNE et sur la chaîne YouTube de RTVE.es., en plus du site officiel de la série. À ces trois points, les téléspectateurs pourront découvrir à quoi ressemble la vie pour tous les deux loin des Acacias.

Ce sera l’intrigue de la suite

Une vie qui, à mesure que la chaîne publique avance, sera tout sauf simple pour Camino. L’histoire commencera avec l’arrivée du couple à Paris et ainsi la réalisation de leur vrai rêve: vivre ensemble dans la capitale mondiale de l’art pouvoir jouir de son amour sans aucune censure. Mais pour Camino, la nouvelle réalité ne sera pas facile du tout, car, d’une part, il aura de graves problèmes avec le français, ce qui le rendra complètement dépendant de Maite, et de l’autre, il souffrira du fait d’être proche d’un couple marié qui est ami du peintre expérimenté, Sophie et Nicolás (incarnés Cristina Sánchez-Cava et Ferrán Vilajosana). L’union de Maite et Sophie fera jaillir rapidement la jalousie en elle. Le sculpteur pourrait-il être un réel danger pour leur relation?

Succès sur le site RTVE

Ce sera l’une des inconnues à résoudre dans cette nouvelle fiction sonore préparée par le réseau public et enregistrée depuis plusieurs semaines. Un pari du réseau public et de Boomerang TV qui n’a rien de surprenant puisque « Maitino » est devenu un véritable phénomène dans les réseaux sociaux, augmentant de 60% leur interaction et veiller à ce que les contenus liés à cette intrigue soient les plus consultés quotidiennement sur le site de RTVE. Il n’est donc pas surprenant que la Société ait décidé de miser très fortement sur les deux personnages en leur donnant ce curieux spin-off qui va sûrement tomber amoureux de tous les « maitiners » qui suivent le couple.