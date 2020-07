L’acteur Daniel Alvarado décède après une chute dans les escaliers de sa maison

L’acteur et chanteur vénézuélien Daniel Alvarado, star de plus de 20 feuilletons au Venezuela et dans d’autres pays d’Amérique du Sud, est décédé mercredi 8 juillet, après avoir subi un accident domestique. L’acteur de 70 ans « est tombé sur une échelle de son domicile et s’est cogné la tête« , ce qui a causé sa mort subitement, selon un membre de la famille rapporté par Efe.

Alvarado est né dans l’État de Zulia, à l’ouest du pays, mais avec seulement 20 ans, il a déménagé à Caracas pour devenir l’un des acteurs les plus reconnus des feuilletons vénézuéliens. Alvarado est devenu célèbre avec ses rôles dans ‘Juana la virgen’, ‘La dueña’ et ‘Mi gorda bella’‘, productions avec grand succès également à l’international.

Le ministre vénézuélien de la Culture, Ernesto Villegas, a écrit sur Twitter: « J’ai grandi en admirant son talent et puis j’ai eu le privilège de son amitié et de sa camaraderie. Daniel Alvarado laisse une marque indélébile sur #Venezuela comme l’un de ses grands artistes contemporains. Il était aussi un patriote jusqu’au bout. «

L’artiste s’est mariée trois fois et laisse six enfants, dont l’actrice Daniela Alvarado. Les autres sont Luis, Carlos Daniel, Daniel Alejandro, José Diego et Calvin Daniel. Alvarado a aspiré à deux reprises à des postes d’élection populaire il avait récemment exprimé son soutien à la soi-disant révolution bolivarienne, au pouvoir depuis 1999.