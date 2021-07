Outer Banks saison 2 : quand les nouveaux épisodes vont sortir sur Netflix ?

Rempli d’action, d’aventure, d’amour et de perte, Outer Banks a été une révélation lors de sa première diffusion sur Netflix en avril 2020, à un moment où le monde avait besoin d’une histoire passionnante dans laquelle se perdre.

En juillet 2021, Outer Banks est de retour pour la saison 2 avec de nouveaux mystères à découvrir pour les Pogues, de nouvelles personnes à rencontrer et des endroits à couper le souffle à voir.

Mais quand la saison 2 d’Outer Banks sortira-t-elle sur Netflix et combien d’épisodes comptera-t-elle au total ?

Rapide rappel de l’intrigue d’Outer Banks

La saison 1 d’Outer Banks suivait John B, Sarah Cameron et leur groupe soudé d’amis de la classe ouvrière – connu sous le nom de Pogues – dans une aventure tourbillonnante à la recherche du père disparu de John. Au cours de leur chasse, la bande apprend l’existence d’un trésor légendaire, d’une valeur de 400 millions de dollars en or, et ils sont entraînés dans un jeu mortel de chat et de souris car ils ne sont pas les seuls à être à la recherche de la fortune légendaire.

La saison 1 s’est terminée avec John B et Sarah en fuite et en mer, mais leur bateau, le Phantom, a chaviré dans une violente tempête. Cependant, leur accident presque fatal pourrait s’avérer fortuit, car le duo a été secouru par un cargo en route vers Nassau, aux Bahamas, l’endroit où se trouve, selon la rumeur, le trésor insaisissable. La saison 2 verra le duo se retrouver dans un environnement peu familier, tandis qu’à la maison, Kiara, JJ et Pope ont tous leurs propres problèmes.

Outer Banks 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Date et heure de sortie de Outer Banks saison 2

La saison 2 d’Outer Banks arrive sur Netflix le vendredi 30 juillet 2021 et sera diffusée à 9h01 en France. Comme la plupart des sorties Netflix, la deuxième saison d’Outer Banks sortira dans le monde entier à la même heure.

Combien d’épisodes dans la saison 2 d’Outer Banks ?

La saison 2 d’Outer Banks comprendra 10 épisodes au total. Chaque épisode durera environ une heure et, contrairement à ce qui se passe sur Disney+, OCS, ou Apple TV+, les 10 épisodes seront diffusés en une seule fois.

La durée de la saison de 10 épisodes ne devrait pas être une surprise, car elle correspond au nombre d’épisodes de la saison 1. Au-delà des 10 épisodes de la saison 2, Netflix n’a pas encore annoncé si Outer Banks reviendra ou non pour la saison 3 à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La saison 2 d’Outer Banks arrive donc sur Netflix le vendredi 30 juillet 2021 à 9h01 en France.