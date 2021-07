Virgin River saison 4 : Qu’arrivera-t-il à Doc Mullins dans les prochains épisodes ?

Dans la troisième saison de Virgin River, Doc Mullins (Tim Matheson) a révélé à l’infirmière Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) comment il perdait la vue. Sa santé commençait à se détériorer et a été aggravée par le fait qu’il a failli perdre sa femme Hope (Annette O’Toole) et plusieurs se demandent si Doc mourra dans la série.

Attention spoilers sur la suite de Virgin River

Comme les téléspectateurs de la série l’ont vu, Doc était soumis à beaucoup de pression à la fin de la saison et les fans se demandent combien de temps il lui reste car même s’il était en vie à la fin de la troisième saison, il était physiquement et émotionnellement épuisé.

La série est basée sur les livres de Robyn Carr et les fans peuvent avoir une idée de ce qui arrive à Doc à partir du matériel original. Ce sera dévastateur pour certains car le Doc meurt enfin dans le tome 6 de la série, Virgin River.

Il est même rapporté que c’est Mel Monroe qui trouve Doc face contre terre sur le sol de la clinique et bien qu’elle essaie de le réanimer, mais il ne s’en est jamais remis.

Les fans de la série auraient le cœur brisé de voir Doc mourir, mais il y a une chance que l’adaptation télévisée s’écarte des livres. Comme Doc vieillit rapidement dans la série, il devrait faire face à des problèmes de santé à l’avenir.

Il a déjà traversé beaucoup de choses avec l’accident de Hope et sa vue empire, et la pression monte. Il y a une chance que tout devienne trop pour Doc plus tard et une crise cardiaque peut être à l’horizon, cependant, seuls de nouveaux épisodes de Virgin River révéleront l’avenir du personnage.