Outer Banks saison 2 : récap avant de regarder la suite sur Netflix

Alors que la plupart des gens étaient confinés en 2020, Netflix était là pour fournir une évasion bien nécessaire avec la saison 1 de Outer Banks. La série suit John B. et ses amis Pogues alors que les adolescents se lancent dans une folle aventure : la chasse à un trésor historique de 400 millions de dollars. Pour cela, l’équipage doit faire beaucoup de choses illégales et imprudentes, ce qui signifie qu’ils doivent constamment échapper aux méchants et à la police. Netflix lancera finalement la saison 2 ce vendredi 30 juillet. Mais comme la série est pleine de rebondissements, vous aurez peut-être besoin d’un récapitulatif de ce qui s’est passé dans la saison 1 d’Outer Banks.

Située aux confins de la Caroline du Nord, également connue sous le nom d’Outer Banks, la série tourne autour de John B. (Chase Stokes) et de ses trois meilleurs amis, JJ (Rudy Pankow), Pope (Jonathan Daviss) et Kiara (Madison Bailey). John B. vit du côté Pogue de l’île, également connu sous le nom de “The Cut”, où résident la classe ouvrière et la classe moyenne. En face d’eux se trouve “Figure Eight”, ou le côté “Kook”, où les ultra-riches vivent avec tout leur luxe. Le fossé entre les deux quartiers est profond, comme le montre un gros ouragan qui laisse les Pogues sans électricité ni Internet, tandis que les Kooks ont des générateurs et sont à peine touchés par la tempête.

Mais le cœur de l’histoire réside dans le fait que John B. doit découvrir ce qui est arrivé à son père, Big John (Charles Halford), qui a disparu en mer pendant neuf mois. Bien que tout le monde pense que son père est mort, John B. croit qu’il est toujours à la recherche du Royal Merchant, un navire historique disparu auquel Big John a consacré des années de recherche. John B. croit que trouver l’or pourrait l’aider à retrouver son père, ce qui l’entraîne, lui et ses amis, dans une folle aventure.

OUTER BANKS Saison 1 | Récap | Netflix France

Que s’est-il passé avec le trésor du Royal Merchant dans la saison 1 des Outer Banks ?

Presque tout le monde sur l’île connaît le Royal Merchant, un navire perdu en mer dans les années 1800 et qui n’avait apparemment aucun passager survivant. L’histoire raconte que le navire a coulé avec 400 millions de dollars d’or britannique à son bord, et de nombreuses personnes ont essayé de découvrir où il se trouvait pendant des années. À la fin de l’épisode pilote, les téléspectateurs apprennent qu’une semaine avant sa disparition, Big John a dit à John B. qu’il devrait peut-être disparaître pendant un certain temps, ce qui a conduit son fils à supposer que sa disparition est liée à l’or.

Un jour, alors qu’ils se promènent sur leur bateau après le passage de l’ouragan, les Pogues rencontrent une épave de bateau. Les téléspectateurs apprendront plus tard qu’il appartient à Scooter (David Ury), un homme qui a navigué dans l’ouragan et en est mort. En fouillant le bateau, John B. trouve une boussole gravée du mot “Redfield” dans l’écriture de Big John et est convaincu que cela a un rapport avec le Royal Merchant. Des méchants sordides et la police sont également à la recherche de la même boussole, ce qui rend la découverte encore plus significative. John B. finit par comprendre que “Redfield” est le nom de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère Olivia Redfield, qui est enterrée dans un cimetière voisin. Les Pogues se rendent donc à la crypte de Redfield et trouvent des documents que le Grand John a laissés derrière lui, ce qui les aide dans leur recherche du trésor. À la fin de l’épisode 3, John B. et les Pogues découvrent le Royal Merchant – ce qui devrait être une grande affaire, mais malheureusement pour les Pogues, l’or n’est pas là.

Cela signifie que soit quelqu’un a déjà pris l’or, soit c’était un canular depuis le début. Ou… peut-être était-il caché ailleurs. En utilisant les recherches de son père et en menant les siennes – avec l’aide de sa némésis Kook, Sarah Cameron (Madelyn Cline) – John B. découvre qu’il y a eu un survivant du naufrage du Royal Merchant : Denmark Tanney, un ancien esclave noir qui a acheté sa liberté avec l’or du Royal Merchant et a ensuite acheté une tonne de terres sur l’île, dont la maison de Sarah, Tanneyhill.

Après avoir fouillé avec Sarah dans les archives d’une université voisine, John B. découvre une lettre que Tanney a écrite à son fils le jour de sa mort. Avec l’aide de son professeur d’histoire, John B. traduit le message et réalise qu’il s’agit d’un message codé indiquant au fils de Tanney où se trouve l’or. Dans la plus pure tradition des Outer Banks, l’or est enterré sous la maison d’une femme effrayante. Après une rencontre presque fatale avec la femme, John B. et son équipe trouvent miraculeusement l’or caché dans un puits souterrain.

Mais leur victoire est éphémère. Ward (Charles Esten), le père de Sarah, découvre l’existence de l’or après avoir écouté une conversation entre Sarah et John B. Puis, Ward coince John B. en l’emmenant pêcher dans un endroit isolé. Au début, Ward joue les gentils garçons et essaie de convaincre John B. de partager l’or avec lui. Mais les choses s’enveniment et deviennent rapidement violentes, et Ward laisse échapper qu’il savait pour la boussole de Big John. John B. comprend qu’il doit avoir quelque chose à voir avec la disparition de son père. L’adolescent parvient à s’échapper avant que Ward ne puisse lui faire du mal.

Malheureusement, Ward parvient à récupérer l’or avant les Pogues et le fait charger dans un avion cargo, prêt à s’envoler avec lui vers les Bahamas. Mais juste au moment où l’avion est sur le point de décoller, John B. conduit sa voiture sur la piste, la bloquant. C’est une manœuvre risquée mais réussie ; à ce moment-là, la police arrive également, et le shérif Peterkin (Adina Porter) tente d’arrêter Ward pour son implication dans la disparition de Big John. Mais avant qu’elle ne puisse l’arrêter, le fils de Ward, Rafe (Drew Starkey), tue le shérif. Ward ordonne alors à son pilote de piloter l’avion vers les Bahamas tandis qu’il reste sur place pour couvrir le crime de Rafe. Et juste comme ça, l’or échappe aux Pogues.

Qu’est-il arrivé au père de John B. ?

Après avoir échappé à Ward dans l’épisode 8, John B. rend visite à la veuve de Scooter, Lana (CC Castillo), et apprend toute l’histoire de ce qui est arrivé à son père. Lana lui apprend que Ward s’était joint à Big John dans sa recherche du Royal Merchant et avait fourni du matériel pour aider Big John à chercher l’or. Cependant, une fois que Big John a fait une percée dans l’affaire, il a dit à Ward qu’il ne pensait pas que leur partenariat 50/50 était juste, puisqu’il avait passé les dernières années à reconstituer ce qui était arrivé au navire alors que Ward n’avait fourni qu’un peu d’argent. Big John a répondu à Ward qu’il ne lui donnerait que 20% de l’or, et les deux hommes ont commencé à se disputer.

Pendant leur dispute, Big John tombe accidentellement et se cogne la tête, mais au lieu d’appeler à l’aide, Ward jette son corps dans l’océan, le laissant pour mort. Ensuite, Ward a convaincu Scooter de partir à la recherche du trésor pendant la tempête, ce qui a finalement conduit à la mort de Scooter également. Mais Lana a également révélé que Scooter avait trouvé le corps de Big John plus tôt sur une île voisine, où il vivait avant de mourir, ce qui signifie que lorsque Ward a jeté son corps, Big John était encore en vie. Il semble qu’il ait essayé de survivre et de retourner à John B., mais il n’a apparemment pas réussi.

Qu’est-il arrivé à John B. et Sarah à la fin de la saison 1 d’Outer Banks ?

Les choses se sont rapidement réchauffées entre John B. et Sarah sur Outer Banks. Les deux ont commencé par être des ennemis jurés, se croisant uniquement parce que John B. travaillait pour la famille de Sarah. Bien qu’ils ne soient pas en bons termes, Sarah aide John B. à échapper aux services de protection de l’enfance dans l’épisode 4. Elle le ramène ensuite chez elle, où John B. voit le portrait de Denmark Tanney dans le bureau de Ward et se souvient que le nom de Tanney figure sur la liste des passagers du Royal Merchant. Cela conduit Sarah et John B. aux archives de l’université, où ils trouvent des informations cruciales concernant Tanney et l’or. Mais ce n’est pas tout ce que le couple fait lors de leur petite escapade. Ils font également du shopping et se donnent des noms de code – Vlad et Val – et parlent avec un accent russe, prétendant qu’ils sont en mission secrète (ce qui est techniquement vrai). Tout cela est un peu aléatoire, mais aussi super mignon. Ils finissent par avoir une scène de baiser primée sous la pluie battante, même si Sarah est encore avec son petit ami Kook, Topper (Austin North), à ce moment-là.

Sarah rompt rapidement avec Topper pour être avec John B. à la fête annuelle de la Saint-Jean. Mais Topper, qui n’est pas content d’être remplacé par un Pogue, pousse John B. du haut d’un clocher, lui cassant le bras. John B. se réveille à l’hôpital, où Ward lui annonce qu’il a décidé d’être son tuteur. A ce stade, les téléspectateurs ont compris que Ward n’est pas le gentil garçon que John B. pense être.

John B. fait immédiatement entrer Sarah dans son cercle intime, et après que Kiara et Sarah aient résolu certains problèmes de leur passé, l’ancienne Kook devient sans transition une des Pogues. Mais Ward a d’autres projets pour sa fille. Il tente de forcer Sarah à partir aux Bahamas avec le reste de la famille, mais après que Rafe ait tué le shérif, Sarah s’échappe et retrouve John B. Ward raconte alors à tout le monde que c’est John B., et non Rafe, qui a tué le shérif, si bien que le couple devient fugitif et élabore un plan pour quitter l’île.

Leur tentative d’échapper à la police ne fonctionne pas – au début. Alors qu’ils s’échappent sur leur bateau, non seulement ils sont poursuivis par la police, mais une tempête se lève, rendant leur fuite extrêmement dangereuse. En désespoir de cause, John B. dirige le bateau directement vers la tempête, sachant que la police ne les suivra pas. Leur bateau chavire et tout le monde – y compris la police, Ward et le reste des Pogues – suppose que John B. et Sarah sont morts parce qu’il n’y a aucune chance qu’ils puissent survivre à cette tempête…

Mais, bonjour ? Bien sûr qu’ils survivent. Coupez au matin suivant : John B. et Sarah se réveillent flottant dans l’eau. Ils font refléter leur unique pièce d’or sur le soleil pour attirer l’attention d’un navire proche qui les sauve. Et, autre coup de chance, le couple apprend que le bateau se dirige vers les Bahamas, où se trouve l’or.

Qu’est-il arrivé aux autres Pogues à la fin de la saison 1 d’Outer Banks ?

Bien que JJ, Pope et Kie aient été là pour aider John B. et Sarah à chaque étape du voyage, ils avaient aussi leurs propres problèmes. Dès le début, Pope s’inquiétait de perdre sa bourse d’études secondaires à cause des activités illégales auxquelles il se livrait avec ses camarades Pogues. À la fin de la saison, l’adolescent tentait d’aider John B. à chasser l’or tout en préparant son entretien pour l’obtention d’une bourse. Mais pendant son entretien, Pope ne peut s’empêcher de parler de The Royal Merchant. Il s’est aussi souvenu d’une chose étrange que son père lui avait dite plus tôt dans la journée : que Ward allait quitter l’île en avion avec une grosse cargaison. Il a donc littéralement quitté l’entretien à mi-parcours pour aller prévenir John B.

Les choses semblent s’effondrer dans la vie de Pope sur le plan académique, mais sa vie amoureuse s’améliore lorsque Kie l’embrasse enfin dans l’épisode 10, faisant allusion au fait que les deux pourraient briser la règle “les Pogues ne se moquent pas des autres Pogues” de la saison 2. Mais la relation de Kie avec ses parents atteint un point d’ébullition à la fin de la saison. Coincée entre deux mondes – des amis Pogues mais une famille Kook – l’amitié de Kie avec John B., JJ et Pope a provoqué une rupture entre ses parents, surtout avec sa mère.

Mais la relation difficile de JJ avec son père a été la plus difficile à observer. Alors que les parents de Pope et de Kie étaient contrariés par la disparition de leurs enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Luke (Gary Weeks), le père de JJ, souffrait d’un trouble de la toxicomanie et était à la fois violent verbalement et physiquement envers JJ. Le duo père-fils a clairement eu une relation compliquée qui a laissé JJ face à de nombreux traumatismes qui doivent encore être surmontés.

De plus, le dernier épisode laisse les trois Pogues dans la tourmente, car ils croient que leurs meilleurs amis sont morts.

Il est clair que la saison 2 sera pleine de surprises, tant pour les Pogues que pour les téléspectateurs, tant il y a encore de questions sans réponse. La saison 2 d’Outer Banks est disponible sur Netflix à compter du 30 juillet.