Jean Claude Van Damme est de retour pour la baston dans Le Dernier Mercenaire sur Netflix

Les amateurs de films d’action et de baston à l’ancienne vont être servis cette semaine, car après la sortie du film de MMA intitulé « Bartkowiak » le 28 juillet, Netflix va poursuivre avec « Le Dernier Mercenaire » ce 30 juillet. Et cette fois-ci nous aurons du lourd, puisque ce film d’action et de comédie mettra en vedette un acteur déjà connu de tous, le grand Jean-Claude Van Damme. Créé et réalisé par David Charhon, à qui l’on doit déjà des titres comme « Les Naufragés » ou encore « De l’autre côté du périph », le long-métrage nous embarquera dans une histoire de complot du gouvernement, d’agent secret et de la relation père et fils. Tout cela avec beaucoup d’action et aussi une bonne dose d’humour. Pour sa sortie sur Netflix, nous avons donc décidé de vous parler un peu de ce qu’il y a à savoir sur le film avant de le voir.

Jean-Claude Van Damme est de retour (en mode comédie)

Cela fait déjà plusieurs jours que Netflix a partagé sur la toile la bande-annonce finale de sa nouveauté intitulée « Le Dernier Mercenaire » et d’après ce qu’on a pu voir, ce mélange d’action et de comédie est très prometteur. Et comme nous le savons déjà, le titre sera porté par Jean-Claude Van Damme, le légendaire artiste martial et acteur qui entame son grand retour après une longue pause dans le monde du cinéma. Après « Lukas », « Black Water » et « Le Sang du Cartel », le comédien a voulu marquer son comeback avec un tout nouveau projet mélangeant l’action et la comédie, la raison pour laquelle il a accepté ce rôle.

« J’ai toujours été un fan de Jean-Paul Belmondo et j’espère reprendre le flambeau de la comédie d’action à ma façon. Le scénario de David Charhon réunit tous ces éléments de manière très réussie – une belle histoire avec de l’émotion, beaucoup d’action et beaucoup d’humour. Je suis également très heureux de travailler aux côtés d’une nouvelle génération de talents comme Alban Ivanov, Assa Sylla et Samir Decazza, mais aussi de retrouver à l’écran la crème de la crème des acteurs français, comme Patrick Timsit, Éric Judor, Miou-Miou et Valérie Kaprisky » a déclaré Van Damme dans un communiqué.

Sinon, il faut savoir également que même si le film a été initialement tourné en français, l’équipe de tournage a décidé de le présenter (virtuellement) lors du Comic-Con à San Diego. Une présentation qui n’est pas passée inaperçue puisque c’est durant l’évènement que les plus croustillants détails du long-métrage ont été dévoilés.

« Le Dernier Mercenaire », l’intrigue

Pour ceux qui ont déjà vu l’incroyable bande-annonce du film, elle commence très fort avec une scène montrant un homme encapuchonné attaché à une chaise dans une pièce miteuse. Et là, les soldats censés monter la garde ne savent pas du tout qu’au plafond, il y a un homme attendant juste le bon moment pour attaquer. Il bondit alors, les désarme et libère le prisonnier. Notre homme frappe ensuite d’autres soldats puis saute avec son prisonnier par la fenêtre pour sortir du bâtiment.

Mais qui est donc ce héros ? Eh bien, il s’agit de Richard Brumère connu sous le nom de « La brume » et c’est évidemment le personnage principal du film « Le Dernier Mercenaire ».

C’est une véritable légende des services secrets qui a disparu depuis des années sans laisser aucune trace. Mais, après de nombreuses années de cachette, il doit maintenant refaire surface pour revenir en France et y retrouver son fils, Archibald.

Malheureusement, l’immunité qu’il avait négociée il y a vingt-cinq ans pour ce fils caché a été étrangement levée et il découvre qu’Archibald est accusé de trafic d’armes et de drogue par le gouvernement central. Richard va devoir utiliser ses compétences, ses contacts et tout son savoir afin de sauver son fils innocent de ce complot qui pourrait lui coûter la vie. Et pour y arriver, il ne sera pas seul, car il pourra compter sur l’aide d’une bande de jeunes déjantés dans sa mission.

Qui d’autres verra-t-on dans le film ?

On sait déjà que ce nouveau film de David Charhon sera porté par le grand Jean-Claude Van Damme, qui incarnera le personnage de « La brume ». Mais, ce long-métrage « Le Dernier Mercenaire » mettra également sur scène une nouvelle génération d’acteurs comme Assa Sylla (Dalila), Alban Ivanov (Alexandre Lazare), Éric Judor (Paul Lesueur), Patrick Timsit (commandant Jouard), Miou-Miou, Samir Decazza, Djimo et Nassim Lyes.

Le Dernier Mercenaire | Bande-annonce Officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Voilà donc tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau film de l’acteur Jean-Claude Van Damme. Donc, si vous faites partie de ses plus grands fans ou si vous êtes à la recherche d’un bon film de baston, rendez-vous ce 30 juillet sur Netflix.