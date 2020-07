Open d’Australie 2021: Foules plus petites, biosécurité des joueurs – Tennis

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont établi un plan pour accueillir le tournoi 2021 avec biosécurité et moins de spectateurs. Le directeur général de Tennis Australia, Craig Tiley, examinera le déroulement de l’US Open et de l’Open de France retardé pour aider à planifier les imprévus pour le premier tournoi du Grand Chelem de 2021. Tiley dit que le tournoi a déjà décidé de la façon dont l’événement se déroulera en janvier. – des places assises réduites en raison de l’éloignement social, des acteurs dans une «bulle» de biosécurité sécurisée et de la probabilité de ne pas avoir de spectateurs à l’étranger.

L’Organisation mondiale de la santé n’a déclaré le coronavirus pandémique que le 12 mars, environ six semaines après que Novak Djokovic et Sofia Kenin aient soulevé leur trophée respectif en simple masculin et féminin devant des foules de 15000 personnes au Rod Laver Arena.

Si la planification actuelle se poursuit, il n’y aura que la moitié de ce nombre de spectateurs dans le court principal de Melbourne Park en 2021, et tous les joueurs étrangers qui remporteront le titre auront passé un certain temps en quarantaine à leur arrivée en Australie, testés pour COVID-19 , séjournez dans l’un des hôtels officiels du tournoi bio-sécurisé et rendez-vous sur le site du tournoi en transport scellé.

« Nous avons pris cette décision cette semaine, pour aller avec ce scénario parmi un certain nombre d’options », a déclaré Tiley à l’Associated Press lors d’une interview téléphonique samedi.

«Nous n’atteindrons pas les chiffres que nous avions l’an dernier, un record de 821 000 par les portes. Nos fans proviendront de l’État de Melbourne et de l’État de Victoria, d’un état à un autre, ainsi que potentiellement de Néo-Zélandais, s’ils lèvent les restrictions aux frontières. Mais les 15% que nous recevons d’outre-mer ne seront probablement pas ici. »

La pandémie a forcé l’annulation de Wimbledon et le report de l’Open de France du 27 septembre au 11 octobre. L’US Open est prévu du 31 août au 13 septembre.

«Ils explorent tous les deux des tests obligatoires, des niveaux variables de quarantaine et des entourages limités», a déclaré Tiley. «Bien sûr, nous examinons toutes ces options, et plus encore, dans le cadre de notre planification de scénario.»

Tiley, qui a déclaré que Tennis Australia avait dû réduire d’environ 6% son personnel de tournoi à plein temps de 450 personnes, tente de tirer parti du verrouillage actuel à Melbourne en raison d’un grave pic de COVID-19 au cours des derniers mois en État de Victoria.

La ville et un comté voisin sont au milieu d’un verrouillage de six semaines, qui pourrait être prolongé, et le port de masques à l’extérieur est obligatoire. Samedi, les responsables de la santé à Victoria ont annoncé leur 21e jour consécutif d’infections à trois chiffres et cinq autres décès.

« Il ne fait aucun doute que le verrouillage actuel à Melbourne n’est pas idéal pour les gens d’aujourd’hui, mais positif pour l’avenir », a déclaré Tiley. «Si nous maîtrisons le taux d’infection, nous aurons tous appris de bonnes leçons.»

Tiley attend 2500 personnes, y compris des joueurs et du personnel de soutien, pour l’Open d’Australie de l’année prochaine qui débutera le 18 janvier. Il espère qu’ils auront également tiré des leçons de leurs expériences à Flushing Meadows et Roland Garros dans les prochains mois.

« Si les conditions s’améliorent et que l’US Open et l’Open de France se passent bien et qu’ils ont des événements positifs, cela renforcera la confiance des joueurs et nous aidera ici à Melbourne l’année prochaine », at-il déclaré.

Tiley reste en contact hebdomadaire avec les joueurs australiens via des conférences téléphoniques, et a déclaré que leurs projets de compétition à New York ou à Paris étaient «évidemment une décision personnelle».

«Quoi qu’ils décident, nous les soutiendrons», a déclaré Tiley. «Je sais que tout le monde veut jouer à l’US Open et à Roland-Garros et ils veulent absolument le faire.

«Mais ils doivent également obtenir une exemption pour quitter l’Australie, envisager une éventuelle période de quarantaine de 14 jours à leur retour et comment cela affectera leur programme d’entraînement. Seront-ils autorisés à se rendre facilement de New York à Paris? Certains sont plus inquiets que d’autres. Mais d’après tout ce que j’ai vu, l’US Open a fait un excellent travail en ce qui concerne la biosécurité et les protocoles de test. »

Pour compliquer les choses pour les acteurs australiens, la principale compagnie aérienne du pays, Qantas, a annulé tous les vols internationaux jusqu’à fin octobre.

Tiley pense qu’ils ont eu la chance à Melbourne d’avoir disputé l’Open d’Australie avant le pire des arrêts de coronavirus. Mais le tournoi de cette année n’a pas été sans problèmes – de graves feux de brousse à proximité ont provoqué des retards dans le tournoi de qualification et affecté la qualité de l’air.

«Nous avions une équipe de gestion de crise mise en place pour les feux de brousse», a déclaré Tiley. «Nous ne savions pas que deux mois plus tard, nous ferions cela pour le coronavirus.»

