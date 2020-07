Découvrez qui a arraché la couronne

Alerte spoiler: continuez à lire pour découvrir qui a remporté la saison 5 de « RuPaul’s Drag Race All Stars »

Une nouvelle reine a été ajoutée au Temple de la renommée «RuPaul’s Drag Race» vendredi soir, lorsqu’un gagnant a été choisi parmi Jujubee, Miz Cracker et Shea Coulee.

En fin de compte, Shea Couleé est reparti avec la couronne, un prix en espèces de 100 000 $ et un approvisionnement d’un an de produits cosmétiques Anastasia Beverly Hills. Elle rejoint les gagnants précédents de «All Stars» Chad Michaels, Alaska, Trixie Mattel et les co-gagnants de la saison 4 Monet X Change et Trinity the Tuck.

« Félicitations au vainqueur Shea Couleé pour une performance exceptionnelle sur » All Stars 5 « , a déclaré RuPaul. «Shea apporte une esthétique de niveau supérieur et une conscience supérieure à tout ce qu’elle fait. Dans la foulée de Jaida Essence Hall remportant la «Drag Race», la victoire de Shea «All Stars» est un autre exemple brillant de l’excellence de la traînée. Je suis reconnaissant à toutes nos courageuses reines d’avoir inspiré les âmes douces, sensibles et créatives qui regardent notre émission. Et je suis honoré du soutien indéfectible de mes partenaires chez World of Wonder et VH1 alors que nous continuons à fournir une plateforme mondiale qui célèbre toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. »

Couleé a déclaré à propos de sa victoire: «Je suis plus qu’honorée et bénie d’avoir eu l’occasion de changer ma vie en tant que PREMIÈRE gagnante de Chicago et j’ai promis de porter le titre avec la plus grande dignité, intégrité et respect. Ce spectacle a changé ma vie quand je me suis senti désespéré et m’a fourni un rêve et un objectif qui ont duré près d’une décennie. En regardant en arrière de ce côté de la ligne d’arrivée, je réfléchis aux innombrables personnes qui m’ont aidé à arriver ici. A ma famille, mes amis et surtout mon partenaire dans le crime Dan, je t’aime. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. Merci de faire partie de mon rêve. »

Shea Coulee était une vedette de la saison 9 et a réussi à vivre la finale. Elle a perdu dans une synchronisation labiale en tête-à-tête avec l’éventuelle gagnante Sasha Velour et sa perruque aux pétales de rose révèle. Coulee a admis que le simple fait de ne pas avoir remporté le titre lui a fait mal et qu’il lui a fallu de nombreux mois pour le retrouver.

Contrairement aux saisons régulières de «Drag Race», «All Stars» n’enregistre pas une finale en direct après les diffusions de la saison régulière. En mai, Jaida Essence Hall a été couronnée vainqueur de la saison 12 par diffusion en direct en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Plus tôt cette semaine, un nouveau spin-off «Drag Race» a été annoncé, cette fois en se concentrant sur les anciens de l’émission se produisant au «Drag Race Live!» résidence à Las Vegas. La série de six épisodes, «RuPaul’s Drag Race: Vegas Revue», débutera le vendredi 21 août.