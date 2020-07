OnePlus taquine encore une fois l’affichage permanent dans OxygenOS 11

Pete Lau de OnePlus a fait allusion à un affichage permanent dans OxygenOS 11.

Il n’y a pas beaucoup d’indices, mais vous pourriez voir une horloge analogique sur votre écran.

OnePlus a coché plus de quelques-unes de ses cases de fonctionnalités restantes avec des téléphones comme le 8 Pro et le Nord, mais il semble maintenant proche d’en adresser une de plus: l’affichage permanent.

Le chef de l’entreprise Pete Lau a a partagé un teaser sur Twitter qui fait allusion pas si subtilement à la technologie d’écran toujours active promise depuis longtemps dans OxygenOS 11. Il n’a pas fourni d’autres détails, mais l’image d’une horloge analogique suggère que ce sera l’une des options pour des informations persistantes.

OxygenOS 10 a été livré pour la première fois en septembre 2019 avec Android 10 comme base, et la version 11 devrait arriver relativement peu de temps après qu’Android 11 soit prêt. OnePlus avait précédemment indiqué que les tests bêta pour la fonctionnalité d’affichage permanent pourraient commencer dès le mois d’août.

Les amateurs ont ajouté la fonctionnalité aux téléphones via un mod, mais les risques associés à l’add-on le rendent peu pratique pour les utilisateurs quotidiens qui préfèrent ne pas rooter leurs téléphones.

Chaque fois qu’OxygenOS 11 apparaît, il pourrait facilement avoir une réception chaleureuse. La technologie d’affichage permanent est disponible auprès des principaux fabricants de smartphones depuis des années, y compris sur des appareils récents tels que la série Galaxy S20. Vous n’aurez pas à renoncer à la commodité de jeter un coup d’œil rapide sur votre téléphone juste pour obtenir les autres fonctionnalités que vous pourriez apprécier de la ligne téléphonique OnePlus.

Vous voudrez peut-être réfléchir attentivement à l’activation de la fonctionnalité. Bien que les fonctionnalités d’affichage permanent tirent parti des écrans AMOLED pour minimiser l’impact sur la durée de vie de la batterie, elles consomment toujours plus d’énergie que de laisser l’écran vide. Et quelle que soit la luminosité de l’écran, cela pourrait toujours être une source d’éclairage distrayant la nuit. Pourtant, il vaut mieux avoir l’option que non – il vaut mieux avoir à réveiller votre téléphone juste pour vérifier l’heure ou votre calendrier.