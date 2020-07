Virgin Galactic dévoile l’intérieur élégant du SpaceShipTwo Spaceliner (photos, vidéo)

Nous savons maintenant à quoi ressemble le vaisseau spatial suborbital de Virgin Galactic, à l’intérieur comme à l’extérieur.

La société, qui fait partie du groupe Virgin du milliardaire Richard Branson, a révélé aujourd’hui (28 juillet) l’intérieur de la cabine du six passagers. SpaceShipDeux , qui est conçu pour transporter des personnes et des charges utiles vers l’espace suborbitaire et retour.

« Quand nous avons créé Vierge Galactique , nous avons commencé avec ce que nous pensions être une expérience client optimale, puis nous avons construit le vaisseau spatial autour de lui », a déclaré Branson dans un communiqué aujourd’hui.

« Nous continuerons avec cette philosophie alors que nous élargissons notre flotte, construisons nos opérations et soutenons la position de Virgin Galactic en tant que ligne spatiale pour la Terre », a-t-il déclaré. « Cette cabine a été spécialement conçue pour permettre à des milliers de personnes comme vous et moi de réaliser le rêve du vol spatial en toute sécurité – et c’est incroyablement excitant. »

L'intérieur du SpaceShipTwo de Virgin Galactic comprend six sièges passagers élégants, une multitude de fenêtres et de l'espace pour flotter dans l'habitacle. (Crédit d'image: Virgin Galactic)

Cette vue de la cabine SpaceShpTwo montre une configuration de charges utiles scientifiques, qui remplacent certains sièges. (Crédit d'image: Virgin Galactic)

L’intérieur, conçu par Virgin Galactic en collaboration avec l’agence de design londonienne Seymourpowell, est élégant et élégant. La palette de couleurs de la cabine « a été soigneusement organisée afin qu’elle complète l’architecture du siège, de la cabine elle-même et des combinaisons spatiales », ont écrit les représentants de l’entreprise dans le même communiqué. «Les métaux dorés ressemblent à des sables lumineux du désert, les bleus évoquent des espaces célestes et des sarcelles sarcelles inspirées par les voyageurs terrestres de l’océan qui reviennent sur Terre.

Les six sièges peuvent s’incliner, une caractéristique que les deux pilotes de SpaceShipTwo parviendront à minimiser les forces g sur les passagers pendant les phases de poussée et de rentrée de chaque vol suborbitaire. Chaque siège dispose d’un écran qui affichera les données de vol, et les passagers disposeront de systèmes de communication personnels qui leur donneront accès aux pilotes, ont déclaré des représentants de Virgin Galactic.

SpaceShipTwo est transporté en altitude par un gros avion appelé WhiteKnightTwo, qui largue le vaisseau spatial à une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres). Le moteur de fusée embarqué de SpaceShipTwo démarre alors, propulsant le véhicule jusqu’à l’espace suborbital.

Virgin Galactic a dévoilé le design intérieur de la cabine de son vaisseau spatial suborbital SpaceShipTwo le 28 juillet 2020. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Les passagers pourront voir la courbure de la Terre contre la noirceur de l’espace et expérimenter quelques minutes de apesanteur avant de rentrer chez eux pour un atterrissage sur piste. La cabine est conçue pour accentuer cette expérience dramatique et (pour la plupart des gens) unique dans une vie, a déclaré le personnel de l’entreprise.

« Les surfaces et les éléments souples de la cabine deviennent intuitifs pour les mains et les pieds, permettant aux astronautes d’explorer la cabine librement et pleinement », ont écrit les représentants de Virgin Galactic dans le communiqué. Les 12 grandes fenêtres de la cabine, ont-ils ajouté, « ont des bords étendus doux, qui permettent aux astronautes de se positionner parfaitement pour 360 degrés de vues impressionnantes, de l’infini de l’espace à la beauté de notre planète natale. »

Chaque passager recevra une documentation complète de son expérience, via 16 caméras disposées dans la cabine, ainsi que d’autres dans le cockpit et encore plus montées à l’extérieur de SpaceShipTwo.

La cabine de SpaceShipTwo comprend six sièges et 12 grandes fenêtres. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Vous pouvez voir la cabine par vous-même dans une nouvelle application mobile de réalité augmentée (RA), disponible gratuitement sur l’App Store et le Play Store.

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir partager cette dernière étape avec des millions de personnes dans le monde, en particulier en ces temps inhabituels », a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, dans le même communiqué. « Nous espérons que la nouvelle application, dotée de la technologie AR de pointe, aidera à rapprocher le rêve de l’espace pour les passionnés de l’espace du monde entier. »

Virgin Galactic n’a encore envoyé aucun client payant dans l’espace, mais la société se rapproche. Le plus récent véhicule SpaceShipTwo, VSS Unity, a fait deux pilotes vols d’essai vers l’espace suborbital et termine actuellement sa campagne de tests au Spaceport America du Nouveau-Mexique, le centre commercial de Virgin Galactic.

Environ 600 personnes ont réservé un siège pour voler sur SpaceShipTwo, au prix du billet (le plus récemment) de 250 000 $.

La vision de Virgin Galactic ne s’arrête pas avec VSS Unity. Deux autres véhicules SpaceShipTwo sont en construction dans les installations californiennes de The Spaceship Company, la filiale de fabrication de Virgin Galactic. Et le hangar à Spaceport America est assez grand pour accueillir simultanément cinq SpaceShipTwos et deux WhiteKnightTwos, ont déclaré des représentants de l’entreprise.

