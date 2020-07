Meilleurs adaptateurs WiFi pour les jeux en 2020

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa, Lecteur multimédia en streaming

Notre Fire TV Stick le plus vendu, maintenant avec la télécommande vocale Alexa. Utilisez les boutons Marche/arrêt, Volume et Silencieux pour contrôler votre TV, barre de son et récepteur compatibles. Lancez et contrôlez le contenu avec la télécommande vocale Alexa nouvelle génération. Regardez vos programmes préférés sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24, Disney+, Apple TV et plus encore (des abonnements séparés peuvent être nécessaires). Les appareils Fire TV Stick ont plus d'espace de stockage pour les applications et les jeux que n'importe quel streaming stick. Accédez à des milliers d'applications et de Skills Alexa. Utilisez Firefox ou Silk pour naviguer sur des millions de sites Web. Alexa sur Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète parmi les lecteurs multimédia en streaming. Regardez en direct les flux vidéo de vos caméras compatibles, consultez la météo, tamisez l’éclairage et écoutez de la musique en streaming. Les membres Amazon Prime bénéficient d'un accès illimité à des milliers de films et séries sur Prime Video, ainsi qu'à plus de deux millions de titres sans publicité grâce à Prime Music. Pas de satellite ? Aucun problème. Regardez la TV en direct, les actualités et le sport avec Molotov, ARTE, France 24 et plus (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).