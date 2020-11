OnePlus Buds Z a annoncé: un véritable sans fil pour les têtes de basse (mise à jour: en solde)

OnePlus a annoncé le OnePlus Buds Z, une paire d’écouteurs sans fil à petit prix.

Ils prennent en charge des fonctionnalités haut de gamme telles que Dolby Atmos et résistent à la poussière et à l’eau IP55.

Les écouteurs coûtent 49,99 $ et sont maintenant en vente.

Mise à jour: 2 novembre 2020: Les OnePlus Buds Z sont maintenant en vente! Dirigez-vous vers le lien ci-dessous pour récupérer votre paire pour 49,99 $.

OnePlus a sorti le OnePlus Buds Z pour accompagner son dernier smartphone, le OnePlus 8T. Ces véritables écouteurs sans fil sont abordables, attrayants et durables. Bien que les nouveaux OnePlus Buds soient relativement bon marché, ils incluent des fonctionnalités haut de gamme telles que la résistance à l’eau et le support Dolby Atmos.

Vous pouvez profiter du son surround Dolby Atmos sur certains supports, tels que des films et de la musique, avec n’importe quel smartphone compatible. Cela signifie que le son des films sera plus attrayant avec les Buds Z qu’avec les écouteurs non Dolby Atmos, car ils émulent la façon dont le son se déplace autour de vous dans la vie réelle. Les auditeurs qui s’abonnent à des services de streaming de musique premium comme Tidal peuvent également profiter de la lecture Dolby Atmos avec les écouteurs abordables de OnePlus.

Les écouteurs sont durables malgré le poids de 4,7 grammes de chaque bourgeon, ce qui est encore plus léger que les écouteurs OnePlus d’origine. Ces écouteurs IP55 résistants à la poussière et à l’eau peuvent résister à une ou deux éclaboussures, tant que vous ne les submergez pas. Un pilote dynamique de 10 mm se trouve dans chaque oreillette, et OnePlus a injecté ces écouteurs avec sa signature sonore amplifiée par les basses. Cela signifie que la réponse des basses doit être très forte.

Au total, vous disposez de 20 heures de lecture et de cinq heures sur une seule charge. Ils prennent également en charge la célèbre technologie de charge rapide de l’entreprise. Lorsque les écouteurs sont placés dans l’étui pendant seulement 10 minutes, les auditeurs bénéficient d’une autonomie de trois heures.

Quand et où pouvez-vous obtenir le OnePlus Buds Z?

OnePlus Buds Z Écouteurs abordables avec une charge rapide de premier ordre. Les OnePlus Buds Z sont les véritables écouteurs sans fil les plus abordables de OnePlus. Ils sont compacts et offrent 20 heures de lecture sur une seule charge. Certains propriétaires de smartphones OnePlus bénéficient d’un son surround Dolby Atmos sur le contenu pris en charge, une fonctionnalité généralement réservée à des casques plus haut de gamme.

OnePlus vend le OnePlus Buds Z en blanc pour 45,99 $. L’édition Steven Harrington sera disponible exclusivement sur OnePlus pour 59,99 $, bien que la disponibilité reste à être annoncée. La disponibilité d’Amazon doit également être annoncée, mais nous mettrons à jour cet article avec plus de détails dès que possible.

