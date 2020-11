La Station spatiale internationale est le point d’ancrage de l’humanité en orbite depuis 20 ans

Depuis 20 ans, les humains ont une présence ininterrompue en orbite sur la Station spatiale internationale. Mais cette période de deux décennies n’est que la première phase d’un avenir radieux pour l’humanité dans l’espace, disent les astronautes et les constructeurs de la station.

L’étendue des vols sans interruption avec équipage vers la station spatiale a commencé le 2 novembre 2000, lorsque l’équipage de l’expédition américano-russe 1 s’est amarré pour une mission de 136 jours. L’accomplissement n’est pas une mince affaire étant donné les situations qui auraient pu interrompre la chaîne des missions.

Certains des principaux obstacles surmontés comprennent perte de la navette spatiale Columbia en 2003 qui a tué sept astronautes, un crachat sévère en 2014 entre les principaux partenaires de la station spatiale les États-Unis et la Russie concernant l’invasion de la Crimée par la Russie, un série de pannes de cargos au cours de la mission ISS d’un an en 2015 et 2016, un avortement déchirant du lancement de Soyouz en 2018, des retards d’engins spatiaux commerciaux et la pandémie de coronavirus en cours en 2020, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les coéquipiers de l’expédition 1 Bill Shepherd, Yuri Gidzenko et Sergei Krikalev posent avec une maquette de la station spatiale après être devenu son premier équipage en novembre 2000. (Crédit d’image: NASA)

Alors que le 20e anniversaire arrive, l’équipage actuel de l’Expédition 64 de la station reste occupé en orbite. Comme la plupart des Environ 240 résidents de la gare venus avant cette mission de longue durée, l’équipage est composé d’astronautes travaillant pour des agences spatiales. Mais cette démographie s’élargira probablement très rapidement dans les années à venir.

La startup de Houston Axiom Space conçoit le premier module commercial opérationnel attaché à la station , a déclaré un représentant à Space.com, et prévoit également d’envoyer le premier de ses équipages privés d’astronautes l’année prochaine.

«Nous soutenons activement… les entreprises pour faire progresser davantage la recherche et l’accès à la Station spatiale internationale», a déclaré John Mulholland, vice-président du maître d’œuvre de la station Boeing et directeur de ses programmes d’équipage commercial, lors d’un appel téléphonique virtuel du Congrès astronomique international avec les médias le 13 octobre.

« Ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années, c’est que l’accès [to ISS] s’élargit considérablement d’année en année… ce qui, du point de vue des résultats, signifie que davantage de science est en cours « , a déclaré Mulholland. » Plus de résultats alimentent des améliorations de la vie ici sur Terre, et une avancée importante des réalisations d’exploration de la NASA. «

Construire une destination spatiale

Les activités de construction ont dominé les premières années de la station spatiale, car de nouveaux panneaux solaires, de nouveaux modules, une fenêtre à 360 degrés et d’autres infrastructures vitales ont été assemblés pièce par pièce par des équipes spatiales, souvent assistées par des équipements robotiques tels que le Canadarm2 et le robot pratique Dextre du Canada. . »

« J’ai eu la chance extraordinaire de participer à la construction de la station spatiale dans toutes mes missions », a déclaré Pam Melroy, pilote pour les missions de navette STS-92 et STS-112 et commandant de STS-120, à Space.com. Lors de sa dernière mission en 2007, un panneau solaire s’est déchiré lors du déploiement pour la première fois et les astronautes et le soutien au sol ont travaillé pendant des jours pour créer un plan de réparation.

Le correctif convenu a vu l’astronaute de la NASA Scott Parazynski monter un bras de robot à des dizaines de mètres de ses coéquipiers. Ses pieds étaient fixés à l’extrémité d’un bras robotisé, lui-même attaché au Canadarm2, tandis que Parazynski utilisait ses mains gantées pour manipuler outils spécialement conçus en orbite pour réparer le panneau solaire endommagé .

En photos: Construire la Station spatiale internationale

L’astronaute Scott Parazynski, spécialiste de la mission STS-120, évalue ses travaux de réparation alors que le panneau solaire de la Station spatiale internationale est entièrement déployé en 2007. (Crédit d’image: NASA)

«Ce fut une expérience incroyable, et nous en avons eu quelques-unes pendant mes missions», se souvient Melroy. Une autre sortie dans l’espace au cours de la STS-120, a-t-elle déclaré, a vu Parazynski « aspergé d’ammoniac » alors déconnecter les conduites de liquide de refroidissement en vue de déplacer une ferme solaire de station spatiale . La NASA a rapidement mis en œuvre sa procédure de décontamination pour de tels incidents et Parazynski est retourné au sas sans problème. Pourtant, Melroy se souvenait de l’incident comme l’un des «grands moments effrayants» de la série de missions de construction de stations réussies.

La vague d’activité de construction a ralenti à l’approche de la retraite de la navette spatiale en 2011. Les équipages se sont de plus en plus concentrés sur la science, exécutant généralement plus de 200 expériences au cours d’une mission de six mois. L’astronaute de la NASA Nicole Stott participait à l’une de ces missions de longue durée orientées vers la science, les expéditions 20 et 21 en 2009. Parfois, son emploi du temps était verrouillé par incréments de cinq minutes pour faire le travail scientifique, mais en regardant en arrière une décennie plus tard, elle a dit que son expérience était tellement plus profonde que de passer par des listes de contrôle.

« Il y avait toutes sortes de choses que nous devions faire », a-t-elle déclaré à Space.com. «En flottant dans la gare, vous avez eu cette idée de pouvoir vous déplacer en trois dimensions sans effort. Lorsque vous aviez votre visage devant la fenêtre, [what you saw] était une expérience visuelle et très profonde. À la fin, cela se résume vraiment au fait que je dois faire partie de quelque chose qui concerne vraiment le grand bien. Il s’agit d’améliorer la vie sur Terre. C’est pourquoi j’essaie de m’accrocher, tout le temps, et de ramener cela sur Terre. «

Un avenir commercial

Maintenant, Boeing est occupé à préparer la prochaine phase d’exploitation de la station, ce qui ouvrira encore plus les activités de commercialisation. La société fournit un vaisseau spatial commercial appelé Starliner, qui n’a pas réussi à accoster à l’avant-poste lors d’un lancement de test sans vissage en décembre 2019 . La résolution des problèmes logiciels sous-jacents et des problèmes a retardé le premier vol avec les astronautes au moins jusqu’en 2021 – et cela suppose un deuxième aller à une mission sans équipage en décembre va comme prévu.

Une autre société, SpaceX, a déjà a effectué une mission avec équipage réussie jusqu’à la station pour la NASA à l’aide de son vaisseau spatial Crew Dragon, et un deuxième équipage devrait être lancé le 14 novembre. Des entreprises comme Axiom achèteront des sièges d’équipage commerciaux à SpaceX pour leurs propres missions à la station.

D’autres activités commerciales sur la gare se multiplient également. L’ISS a déjà accueilli de nombreuses expériences scientifiques commerciales sous la société de services Nanoracks, sept touristes de l’espace payants grâce à des programmes russes, un module gonflable de Bigelow Aerospace et des vaisseaux spatiaux commerciaux de SpaceX et Northrop Grumman.

Mulholland a fait valoir que les progrès observés dans l’espace continueront de se répandre sur Terre, en particulier dans des domaines tels que la médecine et la fabrication. Et il a déclaré que Boeing était ravi de continuer à soutenir ces entreprises après recevant une prolongation de près d’un milliard de dollars de son contrat de support de station en juillet , un contrat qui s’étendra jusqu’à la fin de l’accord international actuel de l’ISS jusqu’en 2024. (De nombreux partenaires de stations spatiales discutent de continuer à travailler ensemble jusqu’en 2028 au moins .)

Certaines parties de la station spatiale devront être remplacées dans les années à venir, a ajouté Mulholland. « L’année prochaine, nous ferons voler des panneaux solaires de remplacement [for] la production d’électricité et la distribution d’énergie à la Station spatiale internationale, ce qui est vraiment fondamental pour la capacité de survivre », a-t-il déclaré.

Mulholland a ajouté que les ingénieurs étudient les mécanismes et autres pièces mobiles qui tombent en panne au fil du temps et continuent de planifier les remplacements au besoin. Cela dit, il a noté que la station spatiale a été « remarquablement robuste » et pourrait continuer ses opérations « bien dans la prochaine décennie si la mission, d’un point de vue politique, est prolongée ».

Une fois que le consortium décide de se détourner de la station spatiale, l’avenir du complexe en orbite pourrait prendre plusieurs directions, a ajouté Mulholland. Peut-être pourrait-il être désorbité, comme la station spatiale soviétique / russe Mir. Ou peut-être que certaines des pièces seraient séparées pour différentes missions, a déclaré Mulholland. « Nous ne voulons pas nous verrouiller. Vous voulez avoir des options, et nous continuerons à examiner ces options. »

La station était à l’étude pour le prix Nobel de la paix en 2020, qui était finalement décerné au Programme alimentaire mondial début octobre. Néanmoins, dans un Entretien de septembre avant l’annonce du destinataire , L’astronaute de la NASA et quadruple pilote de la navette Steve Smith a déclaré à Space.com qu’il était impressionné par le succès de la station.

Même pendant les périodes difficiles dans les relations internationales, a déclaré Smith, la NASA et ses partenaires ont continué à travailler en orbite sans interruption.

«C’est un tremplin vers de plus grandes choses, et ceux d’entre nous dans le secteur de l’exploration ont une très longue vision de la direction que nous prenons dans le domaine de la technologie et de l’espace.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.