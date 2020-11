Toutes les mises à jour d’attaque et de Pokémon pour la saison 5 de Go Battle League

Pokémon Go La saison cinq de Battle League sera assez différente de la saison quatre, et une poignée de mouvements sont ajoutés au jeu ou seront mis à jour le 9 novembre.

Incinérer va être ajouté en tant que nouvelle attaque rapide de type Feu. Il sera initialement disponible pour Kantonian Rapidash, Typhlosion, Ho-Oh, Unovan Darmanitan et Chandelure.

Nous ne connaissons pas encore les statistiques, mais dans les jeux de la série principale, Incinerate est une attaque spéciale relativement faible qui brûle toutes les baies que le Pokémon adverse pourrait détenir. C’est aussi un mouvement de propagation, bien qu’aucun de ces bonus n’entrera en jeu lors de son utilisation dans Pokémon Go.

Incinérer est le seul nouveau mouvement ajouté, mais deux autres mouvements sont en cours de mise à jour pour la saison à venir.

Poison Sting est en train d’être retravaillé, et il générera désormais plus d’énergie par utilisation. Cela permettra aux Pokémon qui l’utilisent, comme Vespiquen, Drapion et Whirlipede, d’utiliser plus souvent leurs attaques chargées plus puissantes. Et Flame Charge ne subira peut-être aucun changement fonctionnel, mais Kantonian Rapidash, Entei, Emboar et Chandelure peuvent tous apprendre l’attaque de charge.

