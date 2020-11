Impression de balayage du bureau de la Melbourne Cup 2020 avec instructions

Avec la Melbourne Cup à nos portes pour 2020, l’heure est à la tradition australienne du balayage de la Melbourne Cup.

Voici votre balayage PDF téléchargeable et imprimable de la Melbourne Cup pour votre usage, ainsi que des instructions sur la façon d’organiser un tirage au sort de bureau et d’être la star de votre travail.

CLIQUEZ simplement ICI pour télécharger votre PDF imprimable de balayage de la Melbourne Cup 2020 – puis balayez à votre guise!

Et pour ceux qui n’ont jamais fait de balayage auparavant, voici comment.

Après avoir téléchargé le modèle de tirage au sort ci-dessus:

1. Fixez votre prix: De 1 $ à 50 $, la beauté du balayage de la Melbourne Cup est qu’il est pour tout le monde au bureau!

2. Vendez les billets: 24 billets pour 24 chevaux. Vendez-les, puis il est temps de dessiner. N’oubliez pas de récupérer l’argent lorsque les gens achètent leurs billets.

3. Dessinez les chevaux: Récupérez les billets, pliez-les, jetez-les dans un chapeau ou un récipient, puis demandez à chacun de dessiner son cheval. Assurez-vous de noter dans la colonne de gauche du formulaire qui a dessiné quel cheval.

4. Attribuez les gains: Assurez-vous de savoir à l’avance ce que tout le monde a à gagner, afin que personne ne soit confus avant que les gains ne soient distribués.

Ventilation suggérée des gains:

Première: 60% des gains

Seconde: 25-30% (selon la dernière place!)

Troisième: dix%

Dernier: Remboursement

Est-ce légal?

Ne vous inquiétez pas, organiser un balayage de bureau est tout à fait légal, mais vérifiez simplement la législation de votre État quant à la limite de prix maximale pour organiser un balayage sans permis.

Habituellement, ces limites se chiffrent en milliers de dollars, vous devez donc vraiment utiliser une sorte d’anneau de balayage pour avoir des problèmes.

Assurez-vous simplement que si vous organisez le balayage, vous ne gardez aucune somme d’argent!

Autres informations utiles sur la Melbourne Cup

Guide de formulaire pour un profil sur chaque cheval

Guide complet du jour de course

Tirage au sort officiel

L’autre type de balayage de la Melbourne Cup

Vous pouvez faire un balayage commun de la Melbourne Cup, où vous vendez 24 billets et demandez aux gens de les tirer d’un chapeau, ou vous pouvez vendre aux enchères les chevaux.

Donc, le favori, Tiger Moth au moment où notre modèle de balayage de bureau imprimable a été créé (consultez le guide de formulaire de Melbourne Cup de Wide World of Sports, écrit par Simon O’Donnell, ICI pour savoir quels chevaux sont les gagnants les plus probables), pourrait vaut plus que Etah James, qui paie 81 $. Vous pouvez faire l’un ou l’autre, mais l’essentiel est le balayage normal, donc si vous n’êtes pas sûr de ce qu’on appelle un balayage «Calcutta», alors optez pour le problème standard.

Pourquoi un balayage de la Melbourne Cup?

Pourquoi pas? C’est une tradition australienne, alors téléchargez notre balayage de la Melbourne Cup et amusez-vous un peu!

