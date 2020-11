« Nous avons une vraie finale »

Le Rapid a fait le devoir en Ligue Europa jeudi sans livrer de freestyle. La victoire 3-1 contre Dundalk à Dublin a donné aux Hütteldorfers un barrage contre Molde le 10 décembre à l’Allianz Stadium pour une promotion en seizième de finale, quel que soit le résultat du match contre Arsenal dans une semaine à Londres.

Le fait que Rapid ne puisse pas vraiment briller au stade Aviva n’avait pas d’importance. « Au final, les trois points étaient importants, et nous les avons obtenus. C’était une victoire incontournable, et ils ne sont pas toujours aussi faciles », a déclaré l’entraîneur adjoint Manfred Nastl en l’absence de l’entraîneur-chef malade Dietmar Kühbauer.

Après une avance de 2-0 relativement confiante, Rapid était toujours en difficulté face à l’outsider irlandais toujours inutile. « En première mi-temps, nous avons très bien fait et contrôlé le jeu. En seconde période, nous avons eu un départ malheureux avec le penalty évitable. Heureusement, ils l’ont raté, sinon ça aurait pu être serré », a expliqué Nastl.

Le penalty frivole de Mateo Barac était dans l’estomac de l’entraîneur. « C’était une insouciance que nous voulions absolument éviter. Quelque chose comme ça est une question de concentration. » Puisque la faute n’a pas été punie, la chance de la phase à élimination directe est vivante. « Nous avons un vrai match final et nous l’avons entre nos mains », a déclaré Nastl.

Kara: « Apparemment, je peux faire ça aussi »

Le vainqueur du match pour le Hütteldorfer était encore une fois Ercan Kara, qui a d’abord frappé le centre de Thorsten Schick avec sa tête, puis avec un coup remarquable. « Le deuxième but n’était pas habituel pour moi, mais apparemment je peux le faire aussi », a souri l’attaquant.

Le joueur de 24 ans a retrouvé son ancienne précision après cinq matchs de compétition sans but. « Je ne sais pas pourquoi ça se passe. Je travaille juste dur sur moi-même », a déclaré Kara et a remercié ses coéquipiers dans ce contexte. « Je suis un classique neuf, tu dois me passer les balles. Cela rend l’équipe très bonne. »

Le buteur a souligné que la victoire sur Dundalk était méritée. « Nous avons résisté à la pression. » La même chose devrait également réussir dimanche lors de la première victoire du Rapid dans le derby contre ses rivaux au stade Allianz. «J’ai encore un projet de loi avec l’Autriche», a déclaré Kara sans entrer dans les détails.

Contre les « Veilchen », le dernier malheureux Marcel Ritzmaier pourrait revenir dans l’équipe. Néanmoins, la situation précaire du personnel au milieu de terrain central demeure car Dejan Ljubicic, Dalibor Velimirovic et Dejan Petrovic seront absents jusqu’à la fin de l’année.

