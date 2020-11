Thiem dépasse Djokovic en demi-finale de 3 sets aux finales ATP – Tennis

Ideal Standard CERAPLAN III Mitigeur lavabo avec bec haut (B0706AA)

Mitigeur lavabo chromé avec bec rehaussé, dos droit et raccordements par flexiblesLe corps est en laiton coulé, chauffé à 1100 ° C, et moulé en une seule pièce, puis poncé, poli, nickelé et chromé avec une couche finale de chrome de 5,3 micronsIl est conforme aux normes ISO92227 en DIN50021 qui déterminent la