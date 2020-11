Diego Maradona est né dans la pauvreté dans les bidonvilles de Buenos Aires, mais son éducation a contribué à le définir

Pour les enfants qui grandissent dans les bidonvilles de Buenos Aires, le football offre une évasion indispensable de leur vie appauvrie alors qu’ils rêvent de devenir un jour aussi grands que leurs héros. L’un de ces héros est Diego Maradona, qui est né et a grandi. avec ses parents et ses quatre sœurs aînées dans le bidonville de Villa Fiorito, une zone de friches et de chemins de terre et considérée comme l’une des plus dangereuses de la ville.Il n’y avait pas d’eau potable, pas d’électricité, pas d’égout et son père a eu du mal à vêtir et nourrir sa famille de son travail d’usine mal payé. Maradona a dit un jour: «La pauvreté est mauvaise, c’est difficile, je le savais bien. Vous voulez beaucoup de choses et tout ce que vous pouvez faire est d’en rêver. Ce serait bien s’il y avait plus de justice – si ceux qui ont beaucoup en avaient un peu moins, et ceux qui en ont un peu en avaient un peu plus. (Photo: AFP / Getty) Il a été mis au travail dès son plus jeune âge, parcourant les rues à la recherche de ferraille et jetant le papier d’aluminium des paquets de cigarettes pour le vendre. Son talent pour le football, découvert dès son plus jeune âge, devait être sa sortie, son «salut» comme il l’a décrit un jour. «Il y a beaucoup de gens qui ont peur d’admettre qu’ils viennent d’une villa, mais pas moi», il dit: «Parce que si je n’étais pas né dans une villa, je n’aurais pas été Maradona. J’avais la liberté de jouer. Lire la suite Avec quoi Diego Maradona aimait-il jouer? D’anciens coéquipiers se rappellent avoir fait la queue à côté de l’icône argentine Aujourd’hui, sa maison d’enfance se trouve toujours dans la rue Azamor, entourée d’un quartier qui reste paralysé par la pauvreté. ans, devenant un point chaud de violence, de drogue et de pauvreté, et de nombreux habitants ont peur de quitter leur cabane la nuit.Les chauffeurs de taxi refusent d’y aller et ceux qui le font ne s’attarderont pas très longtemps par crainte d’être volés sous la menace d’une arme. . Des chiens errants errent dans les rues creusées dans des pots, le chômage est élevé et beaucoup, comme Maradona lui-même l’a fait quand il était garçon, recherchent de la ferraille et du carton à vendre pour le recyclage. Villa Fiorito et a décrit les maisons comme «de petites boîtes, entourées d’un dallage irrégulier avec des clôtures à moitié finies ou remplies de plantes négligées. Des poubelles étaient garées devant les petits jardins fatigués et les enfants tapaient dans le ballon pieds nus. »Le football reste l’une des plus grandes distractions pour les enfants locaux, loin de la drogue et du crime mais, à cause de Covid-19, les terrains de football où ils ont cherché refuge ont été abandonnés – et certains jeunes joueurs ont succombé aux tentations de la drogue et de l’alcool. Cela aura un impact sur leur physique sans aucun doute et cela se reflétera dans le jeu. Les footballeurs continueront à venir, car c’est une voie vers le salut économique pour de nombreuses familles, mais la question est de savoir combien. Bulletin médical – Un historique de problèmes de santé Une autopsie préliminaire qui aurait été divulguée à la presse argentine a révélé que Diego Maradona est décédé d’une insuffisance cardiaque mais les résultats officiels de l’autopsie n’ont pas encore été publiés, écrit Paul Gallagher. L’autopsie a révélé qu’il était mort dans son sommeil après avoir souffert d’une insuffisance cardiaque qui avait provoqué un œdème pulmonaire – accumulation de liquide dans les tissus pulmonaires et les espaces aériens. L’autopsie est également censée avoir détecté une cardiomyopathie dilatée, ce qui fait que le muscle cardiaque devient trop gros pour pomper suffisamment de sang vers le reste du corps. Maradona avait quitté l’hôpital le 11 novembre après une intervention chirurgicale sur un caillot sanguin au cerveau. Beaucoup pensaient qu’il n’atteindrait pas la vieillesse. Au milieu des années 1980, il était fortement dépendant de la cocaïne et après la fin de sa carrière, il souffrait d’obésité et d’autres problèmes de santé.