Nous avons demandé, vous nous avez dit: vous voulez une vitesse écrasante d’Apple du Snapdragon 875

La prochaine série de silicium phare de Qualcomm, qui devrait s’appeler Snapdragon 875, sera probablement dévoilée le mois prochain. C’est sans doute le moment le plus important pour les OEM et les acheteurs phares de smartphones en 2021. La puce façonnera les graphiques de performances de nombreux appareils Android à venir.

En tant que successeur du 865, le 875 devrait apporter des gains de performances et une consommation de batterie plus économe. Mais va-t-il défier la prochaine puce Samsung Exynos, ou plus important encore, l’A14 Bionic d’Apple?

Lors d’un récent sondage, nous avons demandé aux lecteurs comment ils aimeraient voir Qualcomm améliorer le Snapdragon 875. Voici ce que vous nous avez dit.

Qu’aimeriez-vous voir du Snapdragon 875?

Résultats

Plus de 1000 lecteurs ont voté sur celui-ci, et une majorité écrasante ne veut qu’une chose: plus de vitesse. 51,2% des lecteurs souhaitent que le Snapdragon 875 corresponde ou blitz à l’Apple A14 Bionic. C’est un défi de taille, même si le 875 fera ses débuts avec un noyau Cortex-X1 axé sur les performances.

Le nouveau silicium d’Apple s’est avéré plus rapide que le Snapdragon 865 Plus, alimentant les séries Samsung Galaxy S20 et Note 20, et Asus ROG Phone 3. En fait, la puce phare actuelle de Qualcomm est toujours en retard sur l’A13 Bionic en termes de performances brutes. Le fabricant de puces a du pain sur la planche pour faire correspondre la puce de dernière génération d’Apple à sa prochaine génération.

Lire la suite: Qu’est-ce qu’un SoC? Tout ce que vous devez savoir sur les chipsets de smartphone

Ceux qui ne veulent pas embarrasser les utilisateurs d’Apple se contenteraient d’un prix inférieur. 30% des électeurs voulaient voir le prix du Snapdragon 875 chuter en dessous du Snapdragon 865. Cependant, on ne sait pas si le silicium à bas prix aidera à étouffer les prix toujours plus élevés des smartphones phares.

Enfin, seuls 17,6% des lecteurs souhaitent que Qualcomm règne sur la consommation électrique du Snapdragon 875. Une plus longue durée de vie de la batterie est toujours une demande juste, d’autant plus que la 5G et les affichages à taux de rafraîchissement élevé poussent encore plus loin les demandes des cellules d’alimentation.

Voici ce que vous nous avez dit

Nous avons demandé aux lecteurs d’énumérer ce qu’ils espèrent que le Snapdragon 875 apportera. Un commentaire s’est démarqué.

Les utilisateurs ont également partagé leurs réflexions dans cet article sur l’élargissement de l’avance du chipset d’Apple par rapport à la concurrence de Qualcomm.

Tony Talks: Je ne pense pas que cela compte plus honnêtement. Seuls les passionnés de technologie les plus fervents s’en soucient vraiment. Les performances ont longtemps été excellentes avec presque aucune différence perceptible.

Lamar Taylor: Les téléphones Android utilisent des puces Snapdragon inférieures à un an ou deux derrière les puces de la série A d’Apple.

Unicon743: C’est triste, mais honnêtement, il n’y a pas un seul téléphone Android, à tout prix, qui bat l’A13 underclocké de l’année dernière dans un iPhone SE. 400 $ iPhone SE.

Bubba Jones: Oui, l’iPhone est un appareil puissant et bat clairement Android. Dans mon esprit, si quelqu’un ne rend pas de vidéos, ne compresse pas de bases de données, d’autres applications gourmandes en CPU en continu, toute l’énergie supplémentaire est gaspillée.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des commentaires supplémentaires sur le Snapdragon 875 ou son rival en silicone, assurez-vous de laisser une ligne ci-dessous.