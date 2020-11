PCGamesN change de mains – une vague joyeuse d’un parieur candide

Bonjour Ben Maxwell ici (vérifiez la signature si vous avez besoin d’une preuve). Vous vous souvenez peut-être de moi lors d’occasions mémorables comme celle où j’ai déployé la plus grande blague soulslike de tous les temps (ce sont les blagues Dark Souls of Soulslike), l’autre où j’ai prononcé un éditorial éloquent et passionné sur la nature de Dragon Age. fandom, ou le autre un autre où j’ai célébré sérieusement l’importance des liens familiaux dans Fallout 4. Oh, et je suis aussi l’éditeur de PCGamesN.

Ou, au moins, je avoir été. Vous voyez, c’est mon dernier jour en charge et ma dernière occasion de priver l’équipe des morceaux de charbon supplémentaires qu’elle ne cesse de réclamer. Je garde ce lot bien en dessous de la température ambiante depuis plus de deux ans et demi maintenant – comme avec le matériel PC, il est prouvé que les écrivains travaillent plus efficacement à froid – et je regretterai sincèrement leur fervent, un peu de terribles appels pour des morceaux de carbone.

Cependant, avant de supprimer votre signet de page d’accueil – fouetté aveuglément dans un accès de chagrin désorienté, le chagrin de savoir que je ne dirigerai plus cette balise Internet orange vif tout simplement trop à supporter – soyez réconforté: je quitte le site en très bonnes mains en effet. La même équipe, en fait, qui a contribué à presque doubler le trafic depuis janvier, et a même comblé les modestes lacunes entre ma production éditoriale prolifique (et, euh, mes connaissances).

Richard Scott-Jones, le plus jeune de la dynastie Tzu-Brosnan et victime d’un fan sans lame sans vengeance, entrera dans le fauteuil de l’éditeur luxueusement chauffé. Ce que Rich ne sait pas sur Total War and Civilization ne vaut pas la peine d’être connu … eh bien, en fait, c’est probablement est ça vaut le coup de le savoir, mais il était trop occupé à se familiariser avec la tradition de Destiny (et à nous raconter tout cela le matin) pour apprendre ces éléments.

«Mais Ben! Je t’entends pleurer. «Qui donc assumera les tâches du rédacteur adjoint? Eh bien, je suis très heureux que vous ayez posé la question (principalement parce que je ne pouvais pas penser à une bonne séquence): ce sera Jordan Forward, l’homme avec qui j’ai échangé le plus de recommandations Spotify, dont les talents de SEO n’ont d’égal que son Compétences de la presse française et le seul joueur de Rainbow Six Siege meilleur que moi parmi nous deux.

Parler de SEO (comment cette pour une suite?), l’esprit vif que nous appelons simplement « Gina Lees » va prendre le relais de l’éditeur de guides et SERP zéro le fudge vivant sur Internet. Tu étais prévenu.

Ce ne sont, bien sûr, que trois parties d’une unité globale stonking. Qui pourrait oublier Carrie – moitié chat, moitié bureau de presse, toute Fable ?; Iain – correspondant acharné de Rockstar et un homme qui a rempli le trou en forme de scinque cullen dans son cœur avec le crime; coaster-shipping, mic-phobe fonctionnel Jen, qui vous terminera à Dota; Dustin, spécialiste de la demi-vie avec casque et weeb agressivement sans excuse; Démocrate éternellement contemplatif et principal protagoniste de Twitter, Ian; Damien, un responsable du service informatique et du poste de travail Minority Report; tisserand d’or et de cheveux de barbe dorés, Anthony; et last but not least Joe – ce que Joe ne sait pas sur Total War and Civilization ne vaut pas la peine de savoiri… oh dingue. Euh, il vient de vraiment connaît ses jeux de stratégie, d’accord?

Tout compte fait, un groupe d’écrivains extrêmement talentueux et une équipe dont je suis honoré d’avoir eu l’opportunité de faire partie. Je suis vraiment très heureux de voir le site continuer à se développer sous leur direction.

Bien que je sois certainement triste de laisser cette partie de ma carrière derrière moi, je me sens beaucoup mieux en sachant que je vais toujours pouvoir diriger Rich dans mon prochain rôle de rédacteur de groupe. Et ne vous inquiétez pas du relâchement du reste de l’équipe – en tant que dernier acte au pouvoir, j’ai avalé la clé du hangar à charbon.

