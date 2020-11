Le monopole des elfes et les céréales feront du sourire votre favori – / Film

En ce moment, tous les yeux sont rivés Jon Favreaule travail de Guerres des étoiles séries Le mandalorien, mais à l’approche des vacances, les fans vont se plonger dans le classique des vacances moderne du réalisateur Elfe. Le film est joué à l’infini pendant la saison de Noël, et cette année, vous pouvez prendre votre amour de Will Ferrell en tant que Buddy the Elf au niveau suivant.

Cette année, les fans pourront jouer une spéciale Elfe version du jeu de société classique Monopoly, avec des lieux et des paramètres familiers du film. De plus, pendant que vous vous disputez sur le montant d’argent que vous possédez pour atterrir Elfe l’équivalent de Boardwalk sera, vous pourrez grignoter certains Elfe céréales pour petit déjeuner de General Mills.

Monopole elfe

L’une des dernières éditions personnalisées de Monopoly est pleine d’esprit de vacances comme Elfe a repris le plateau de jeu. Choisissez parmi des jetons pour le traîneau du Père Noël, un ourson polaire, un Jack-in-the-Box, une tasse de café de la salle du courrier, un sac du Père Noël et du sirop d’érable, car la ressemblance est bonne. Elfe les étoiles en pièces de Monopoly étaient probablement trop chères.

Au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin sur le plateau, vous pouvez atterrir sur Christmas Cheer ou Christmas Spirit (l’équivalent des cartes Community Chest et Chance), et une fois que vous commencez à collectionner des propriétés telles que Papa Elf’s Shop, Santa’s Garage et Central Park Woods, vous pouvez construire des appartements et des gratte-ciel sur eux.

Bien sûr, il s’agit d’une peinture bon marché du Monopoly ordinaire sans aucune variation du gameplay, mais si vous êtes le plus grand du monde Elfe fan, alors vous voudrez le récupérer pour 39,99 $ chez USAopoly dès maintenant.

Céréales de petit-déjeuner Elf

Enfin, à l’approche de Noël au milieu de la pandémie de coronavirus, vous n’allez probablement pas faire beaucoup de voyages pour voir votre famille. Cela signifie que vous devriez avoir des réserves de céréales pour passer le samedi matin à vous prélasser, peut-être même à regarder des dessins animés comme les bons vieux jours où un virus mortel ne pouvait pas ruiner nos week-ends. C’est là que le nouveau Elfe les céréales de General Mills entrent en jeu.

Comme Buddy the Elf nous l’a dit, les elfes s’en tiennent aux quatre groupes alimentaires principaux: les bonbons, les cannes à sucre, les bonbons au maïs et le sirop. Vous ne trouverez aucun des trois premiers dans le Elfe céréales, mais vous trouverez des feuilletés de maïs à l’érable et des guimauves vertes et rouges d’arbres des fêtes pour le rendre vraiment festif.

Elfe les céréales seront disponibles dans des boîtes de taille moyenne et familiale, mais on ne sait pas exactement quand, il vous suffira donc de garder un œil sur les épiceries du pays. au cours du prochain mois et demi.

