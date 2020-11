Nous avons demandé, vous nous avez dit: vous achèteriez le LG Wing si c’était un peu moins cher

Il est indéniable que le LG Wing est un achat risqué. Même dans le monde des téléphones pliables et des écrans à clipser, le dernier appareil de LG ne ressemble à aucun que nous ayons vu auparavant. Le caractère pratique de sa conception est discutable, mais il plaira probablement aux premiers utilisateurs, aux collectionneurs et à ceux qui veulent quelque chose d’un peu différent.

Une chose qui peut retenir l’aile est son prix. À 999 $, vous payez pour la nouveauté autant que l’intelligence du téléphone. Et face au OnePlus 8 Pro et au Galaxy S20 Plus, le prix ne justifie peut-être pas tout à fait ses tours de fête.

Dans un récent sondage, nous avons demandé aux lecteurs s’ils pensaient que c’était effectivement le cas. Achèteraient-ils l’aile si LG le tarifait un peu plus bas? Voici ce que vous nous avez dit.

Achèteriez-vous le LG Wing s’il était plus abordable?

Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.

Résultats

Il est vrai que tout appareil serait plus attrayant à un prix inférieur, mais certains lecteurs veulent que le prix de la LG Wing soit réduit de moitié.

Une part de 42,6% des électeurs achèterait l’aile si elle coûtait 500 $ au lieu de 999 $. Ces lecteurs seront heureux de savoir que les appareils LG se déprécient considérablement avec le temps, mais il n’est pas encore clair si cette tendance affectera ses derniers téléphones expérimentaux.

Certains lecteurs n’ont pas demandé beaucoup de réduction de prix. 26,4% des lecteurs disent qu’ils achèteraient l’aile si elle se vendait 700 $. Cette baisse le rapprocherait du prix de 599 $ du LG Velvet. Mais à ce prix, c’est le même prix que le Samsung Galaxy S20 FE et le Pixel 5. Ces deux appareils seraient sans doute des investissements plus intelligents si vous êtes prêt à négliger leurs lacunes.

Enfin, 31% n’achèteraient pas le LG Wing même s’il était moins cher. C’est définitivement un facteur de forme qui divise!

Voici ce que tu avais à dire

EspHack: Il n’y a pas de mauvais produits, juste de mauvais prix.

Justbob: Je suis étonné de tous les commentaires négatifs. Cela ne plaît manifestement pas à tout le monde. Mais les mêmes dalles de verre dans une course aux spécifications sont devenues ennuyeuses. Espérons que LG continue d’affiner cette idée et, espérons-le, qu’elle stimulera davantage l’innovation de LG et d’autres.

Isaac YouTube: Je finirai par l’acheter sur eBay quand il sera bon marché et que j’aurai un téléphone sympa pour une fraction du prix de détail

Dan Pan: J’achèterais l’aile si elle était disponible en Australie. Pas besoin de baisse de prix. Il devrait y avoir des options pour dire que vous êtes satisfait du prix ou que vous ne pouvez pas l’acheter localement sur le sondage!

AnySmarterIdRunLinux: J’achèterais l’aile si elle ne tournait pas, avait un écran de ~ 6 ″, une grosse batterie (5000+ maH) et une prise casque. En fait, je vais acheter le prochain téléphone qui répond à ces spécifications.

meh…: Donnez-nous un clavier matériel en dessous, et j’y suis.

KRB: Je félicite LG d’avoir essayé d’être original, mais je pense qu’ils doivent d’abord travailler sur leur logiciel. J’ai eu des téléphones LG et j’ai dû aider les membres de la famille qui ont eu des téléphones LG, LG a failli trébucher sur eux-mêmes avec leur logiciel alambiqué par rapport à la simplicité de mon Moto.

Voilà pour notre sondage de prix LG Wing! Merci à tous ceux qui ont voté et commenté. Si vous avez des idées supplémentaires sur le téléphone pivotant, son prix idéal ou les résultats de ce sondage, déposez-les ci-dessous.