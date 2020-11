1Up Video Game Movie pour Star Ellen Page en tant qu’entraîneur eSports – / Film

Ellen Page est tombée enceinte au lycée, a réussi un braquage dans les rêves de quelqu’un, a traversé les murs et a malmené certaines personnes dans un roller derby. Maintenant, elle se dirige vers un territoire inconnu sur grand écran: le monde du jeu vidéo professionnel.

BuzzFeed se lance dans le cinéma avec 1UP, une comédie eSports opprimée qui trouve Ellen Page encadrer un collège une équipe de joueuses inadaptées qui font équipe pour éliminer une équipe de joueuses chauvines sur le campus. C’est l’un des films les plus millénaires dont nous ayons entendu parler jusqu’à présent.

Le Hollywood Reporter a un mot sur la 1UP film de jeu vidéo qui sera le premier long métrage des studios BuzzFeed nouvellement créés. La société a pour objectif de «développer et produire ce qu’elle considère comme des longs métrages à forte valeur ajoutée socialement pertinents pour le public mondial du millénaire et de la génération Z.» OMG. Un film eSports relève certainement de ce domaine, et honnêtement, le principe ne semble pas terrible.

Décrit comme étant apparenté à Parfait, l’histoire suit la joueuse Vivian Lee (jouée par Paris Berelc de Hubie Halloween) alors qu’elle quitte son équipe eSports universitaire plutôt que de supporter le sexisme de ses homologues masculins. Mais apparemment, elle a une bourse dans le jeu vidéo professionnel qui est mise en jeu, alors elle essaie de rassembler une équipe entièrement féminine de joueurs inadaptés non qualifiés avec qui elle peut espérer se mettre en forme pour prendre les trous du cul avec lesquels elle avait l’habitude de jouer. Et comme n’importe quel film de sport régulier, il y a un entraîneur énigmatique qui revient sous les projecteurs après avoir été frappé par un genre de scandale GamerGate, et c’est à qui Ellen Page, qui est apparue dans un jeu vidéo elle-même, jouera.

Aussi fantaisiste que cela puisse paraître sur le papier, je ne suis pas totalement opposé à l’idée que l’eSport reçoive le feu des projecteurs du long métrage comme celui-ci. Les tournois de jeux vidéo sont constamment diffusés sur les réseaux sportifs et le jeu vidéo professionnel est devenu un travail légitime qui rapporte des millions de dollars chaque année. Il est tout aussi difficile d’être un joueur professionnel que de se lancer dans le sport professionnel, même si ce n’est pas aussi difficile physiquement. Prendre une formule de film de sport familière et l’appliquer à des jeux vidéo semble fonctionner aussi longtemps que le film peut faire de regarder des gens jouer à des jeux vidéo une perspective passionnante. De plus, j’aime l’idée que les femmes soient mises en lumière dans une arène notoirement sexiste dominée par les hommes.

Diriger 1UP sera Kyle Newman, surtout connu pour avoir dirigé le Guerres des étoiles-comédie centrique Fanboys et la comédie d’action Barely Lethal avec Hailee Steinfeld, Samuel L. Jackson, Jessica Alba, etc. Pendant ce temps, le script vient du premier auteur de longs métrages Julia Yorks. Richard Alan Reid produit pour BuzzFeed avec Michael Philip et Jason Moring.

Espérons que les cinéastes ont compris comment exploiter le jeu vidéo professionnel et le rendre passionnant à regarder sans avoir l’impression de regarder un flux Twitch. De plus, j’espère que l’équipe réunie pour le film sait comment décrire avec précision les jeux vidéo, ce qui a été fait terriblement encore et encore chaque fois qu’ils jouent un rôle mineur dans une histoire. Vont-ils utiliser un vrai jeu qui existe déjà, ou vont-ils en créer un à partir de zéro juste pour le film?

1UP devrait tourner à Toronto l’année prochaine, mais il n’y a pas encore de date de sortie.

