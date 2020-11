Genshin Impact: de nouveaux personnages arrivent avec la prochaine mise à jour 1.1

En termes de revenus de lancement, Genshin Impact a déjà dépassé Fortnite et PUBG. Le jeu est un succès mondial et les développeurs ont établi la feuille de route parfaite pour l’avenir. La mise à jour 1.1 du jeu sortira le 11 novembre et de nombreux nouveaux personnages arriveront avec.

Voici la bande-annonce de la version 1.1 de Genshin Impact, «Une nouvelle étoile approche.»

LIRE AUSSI– Call of Duty Mobile: la mise à jour d’Halloween ramène les zombies à l’isolement

Childe, Zhongli, Xinyan et Diona rejoignent le groupe de héros Genshin Impact

Genshin Impact possède déjà une vaste gamme de personnages aux capacités uniques, et le premier ajout à cette collection est Zhongli. Malgré l’utilisation du géo-élément, Zhongli pourrait être meilleur qu’un héros défensif typique en raison de ses mouvements puissants. Il utilise également l’arme polaire, ce qui implique que Xiangling ne sera plus le seul personnage à l’utiliser.

Le prochain ajout substantiel à la liste est Childe, qui est un combattant hydro-basé. Childe tire sur les ennemis avec un arc et peut contrôler la colère de l’eau. Le nouveau personnage peut également utiliser des attaques de mêlée à l’aide de doubles couteaux et d’un polearm fait d’eau. Les fans doivent noter que les deux personnages sont cinq étoiles et sont disponibles via «gacha». En conséquence, ils devront peut-être desserrer les cordons de leur bourse pour les posséder.

Le personnage à base de pyro qui arrive dans le jeu est Xinyan. Avec l’aide de son claymore, Xinyan peut couper à travers les ennemis. Xinyan est un personnage unique, car elle peut invoquer un bouclier de protection en jouant de la guitare.

Dernier point, mais non le moindre, il y a Diona. Elle est un personnage cyro et elle aura très probablement une capacité Molotov à troubler les adversaires.

Autres ajouts à venir dans le jeu après la mise à jour 1.1

La bande-annonce de « A New Star Approaches » taquine également quelques nouveaux événements dans le jeu. Des étoiles non réconciliées entrent dans le monde de Teyvat, avec une rare maladie du sommeil. Avec l’événement Stars non réconciliés, les joueurs peuvent également obtenir Fischl. Étant l’un des meilleurs personnages du jeu, c’est une occasion en or pour eux d’ajouter Fischl à leur collection.

LIRE AUSSI– L’ancien CS: GO Pro explique comment Valorant a sauvé sa carrière

Les développeurs de MiHoYo n’auraient pas pu s’attendre à une meilleure réponse globale à Genshin Impact. Cependant, avec le pouvoir vient la responsabilité. En raison d’un début aussi impressionnant, les fans s’attendront toujours à ce que les développeurs maintiennent la qualité. Pour le moment, l’avenir du jeu semble radieux et les fans ont hâte de profiter de leur jeu préféré pendant une longue période.

Partager : Tweet