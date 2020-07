Nous avons demandé, vous nous avez dit: le OnePlus Nord est, en effet, chaud

Après ce qui ressemble à des décennies de teasers et de fuites, le OnePlus Nord a finalement cassé la couverture ce mois-ci. Bien que les efforts exubérants de pré-lancement de la société aient fait l’objet d’un examen minutieux, il est indéniable que le téléphone est une perspective alléchante sur papier.

Équilibrer l’abordabilité et les fonctionnalités a toujours été un cocktail difficile pour les entreprises qui construisent des intermédiaires modernes. Mais est-ce qu’il fait chaud ou pas?

Nous vous avons demandé si vous pouviez glisser directement sur le OnePlus Nord, et voici ce que vous aviez à dire.

OnePlus Nord: chaud ou pas?

Résultats

Si nous avions utilisé une échelle de température, le OnePlus Nord aurait mis le feu à ce sondage. Sur près de 29 000 votes exprimés, un peu moins de 70% d’entre vous pensent que le OnePlus Nord est «chaud». C’est une victoire résolument claire pour le nouveau mid-ranger de l’entreprise.

Il est assez clair pourquoi tant de louanges à cet appareil. Il frappe la marque sur certaines spécifications clés et tendances, y compris un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un total de six caméras, jusqu’à 256 Go de stockage et une quantité vertigineuse de RAM sous certains aspects. Le Snapdragon 765G propose également un bon compromis entre performances et prix, parfait pour un appareil à 379 £. Malgré cela, les acheteurs obtiennent également un téléphone qui peut surpasser le OnePlus 7T Pro dans certains cas.

Cependant, le Nord n’est pas exactement un téléphone bon marché. Les 28,9% d’entre vous qui ont voté «Non» critiquent le manque de classification IP, de chargement sans fil et de port casque du téléphone. Ses performances de caméra selfie douteuses et les problèmes de teinte de l’écran signalés n’aident pas non plus son cas.

L’absence d’une large diffusion aux États-Unis est probablement une autre pilule amère à avaler pour les acheteurs potentiels, mais c’est en grande partie une marque sur OnePlus que l’appareil lui-même. On peut soutenir que le Nord a également une feuille de spécifications déséquilibrée, surtout si vous accordez une valeur à la capacité de la batterie par rapport à la RAM ou aux numéros de caméra.

Voici ce que tu avais à dire

VJ: Chaud peut-être en termes de prix. Mais pas dans les regards. Cette énorme découpe de pilule alignée à gauche est un arrêt.

Tony Talks: L’Amérique du Nord obtient une version bêta limitée à moitié assed. J’adore les spécifications mais sans disponibilité, je m’en fiche.

AndroidBR: Ce téléphone aurait pu être bien meilleur. OnePlus est toujours en train de tester le peu d’argent qu’ils peuvent investir et de s’en tirer, sans trop réfléchir à la R&D, à la nomenclature, aux fonctionnalités et au prix final demandé. Je ne suis pas trop impressionné par ce qu’ils offrent pour l’argent ici. Certaines fonctionnalités clés qu’ils ont délibérément laissées de côté par rapport au prix auquel ils choisissent de vendre ce téléphone.

Andrew Zoo: Pas de prise casque dans l’accord. Procurez-vous plutôt un Galaxy A51 / 71.

Raj Bhatt: Le sondage est trop simple. Il est chaud dans le fait que les plans Pixel de milieu de gamme de Google pour 2020 offriront probablement moins de valeur que l’OP Nord. Ce n’est pas chaud dans le fait que certaines fonctionnalités simples comme même une note minimale de résistance à la poussière ou à l’eau ont été ignorées.

Sahil Roy: Le système d’exploitation de OnePlus est le seul facteur de différenciation entre l’hôte d’autres OEM chinois, comme Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme. Personnellement, j’attendrai le Pixel 4a et j’obtiendrai le meilleur appareil photo. La raison pour laquelle Google n’obtient pas le bon matériel malgré une R&D aussi forte et beaucoup d’argent me dépasse. Le bord en plastique brillant, les caméras de faible qualité en dehors de l’objectif principal et de la caméra qui fait à peu près le travail, rompent l’affaire pour moi.

C’est tout pour ce tour d’horizon du sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Assurez-vous de nous faire savoir ce que vous pensez des résultats dans les commentaires ci-dessous!