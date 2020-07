Service funéraire John Lewis à Atlanta: comment regarder (vidéo)

John Lewis, le célèbre leader du mouvement des droits civiques et membre du Congrès, sera honoré lors d’un dernier service funèbre avant d’être inhumé jeudi au cimetière South-View d’Atlanta, en Géorgie.

Le service, qui aura lieu à l’église baptiste Ebenezer – l’église historique autrefois dirigée par le révérend Martin Luther King Jr. – n’est pas ouvert au public en raison des préoccupations concernant la pandémie de coronavirus, mais il sera diffusé en direct sur C -SPAN à 8 h HP / 11 h HE et via PBS News dans la vidéo ci-dessus à partir de 7 h 30 PT / 10 h 30 HE.

Le service funèbre de jeudi marquera la fin d’une célébration de six jours de sa vie, qui a commencé samedi dans la ville natale de Lewis, à Troy, en Alabama. Son cercueil a ensuite été emmené sur le pont Edmund Pettus et au Capitole de l’État de l’Alabama dimanche, à Washington, DC et à la rotonde du Capitole américain lundi et mardi et au Capitole de l’État de Géorgie mercredi. Après le service du jeudi à l’église, Lewis sera inhumé au cimetière South View.

Lewis est décédé plus tôt ce mois-ci à l’âge de 80 ans après une bataille contre le cancer du pancréas. Avec King, James Farmer, A. Philip Randolph, Roy Wilkins et Whitney Young, Lewis était membre des «Big Six» qui ont aidé à organiser la marche de 1963 à Washington. Il a également fait partie intégrante des manifestations de 1965 entre Selma et Montgomery, où il a dirigé une marche sur le pont Edmund Pettus à Selma qui a été confrontée à une immense violence de la part des soldats de l’État un jour maintenant connu sous le nom de «dimanche sanglant». L’incident, au cours duquel un soldat a fissuré le crâne de Lewis avec un club et de nombreux autres manifestants ont été soumis à une violence horrible, a contribué à sensibiliser et à galvaniser le soutien à la loi sur les droits de vote qui a été adoptée plus tard cette année-là. Et après avoir été élu au Congrès en 1986, l’héritage d’activisme de Lewis – qu’il a continué jusqu’à sa mort – lui a valu le surnom de «conscience du Congrès».