Pourquoi Ryland Storms est-il «annulé»? Les fans appellent la star de TikTok pour une vidéo avec Dixie et Noah! – .

La star de TikTok, Ryland Storms, est « annulée » sur les réseaux sociaux cette semaine après avoir publié une vidéo TikTok que de nombreuses personnes prétendent être offensante.

La vidéo en question était une promo payante que Ryland a filmée avec les autres stars de TikTok Dixie D’Amelio et Noah Beck, et les utilisateurs de Twitter ont rapidement commencé à les appeler hors de l’audio hautement inapproprié.

Tous les trois se sont maintenant excusés pour la véritable erreur et la vidéo a depuis été supprimée.

Qui est Ryland Storms?

Ryland Storms est une star de TikToker et des médias sociaux, avec plus de 3,5 millions d’abonnés sur TikTok et près d’un million sur Instagram.

Le joueur de 20 ans est populaire pour ses vidéos de synchronisation labiale et de danse, et a conquis le cœur des fans avec son sourire contagieux et sa personnalité heureuse.

Il est également membre de la Hype House, un groupe collectif de stars de TikTok qui vivent tous ensemble et filment du contenu dans un manoir de Los Angeles.

Pourquoi Ryland Storms est-il «annulé»?

Trois stars de TikTok Ryland Storms, Dixie D’Amelio et Noah Beck sont « annulées » sur Twitter aujourd’hui après avoir publié une vidéo TikTok qui a suscité beaucoup de controverse.

Ils ont filmé une vidéo de synchronisation labiale ensemble, et beaucoup de gens les appellent pour l’audio qu’ils ont utilisé, affirmant que les paroles sont offensantes envers la religion.

Bien que les trois stars de TikTok soient dans la vidéo, celle-ci a été téléchargée par Ryland sur son propre compte, et c’est lui qui a synchronisé les paroles offensantes, d’où la raison pour laquelle il est la personne principale « annulée ».

Salut Dixie, Noah Beck et Ryland Storms! Où sont les excuses? Mieux vaut dire un rapide avant que vous trois soyez les prochains à être annulés! @dixiedamelio @rylandstormss – yee (@yagahahaar) 29 juillet 2020

Après que la vidéo ait suscité beaucoup de réactions négatives, Ryland l’a retirée de TikTok et s’est excusée dans un commentaire Instagram, demandant également aux fans de ne pas blâmer Dixie ou Noah.

Il a dit: « Dixie et Noah n’ont rien dit, je l’ai dit, donc si vous voulez détester quelqu’un, c’est moi mais c’était une promotion payante, je n’y pensais pas du tout, je ne voulais offenser personne. »

Dixie s’est également excusé en disant: C’était une chanson promotionnelle pour Ryland et il nous a demandé d’être dans la vidéo, personnellement je n’ai même pas pensé aux paroles, de toute évidence, je n’offenserais jamais délibérément personne, j’étais juste stupide et ne pensais pas et je suis désolé pour quiconque a offensé ces paroles.

Et finalement, Noah a dit: «Salut tout le monde, je pensais juste que j’aborderais la situation. Nous ne voulions offenser personne en faisant cela. C’était pour une chanson promotionnelle et j’aimerais m’excuser auprès de tous ceux que j’ai pu offenser. Cela n’a jamais été notre intention.

La vidéo semble définitivement être une erreur honnête, et après que les trois stars de TikTok se soient excusées et que la vidéo ait été retirée, ce n’est certainement pas quelque chose qui vaut la peine de les « annuler ».

