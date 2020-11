Notre mentalité est de gagner un autre triplé, déclare Serge Gnabry du Bayern Munich – Football

Il y a exactement cinq ans, Serge Gnabry était au milieu d’une période de prêt désastreuse à West Brom. L’ailier allemand n’a pas pu trouver le temps de jeu et a été critiqué par Tony Pulis, alors manager de West Brom, comme n’étant pas «à ce niveau pour jouer les matchs». Une demi-décennie plus tard, après avoir connu le succès avec les champions allemands et européens du Bayern Munich, Gnabry a déclaré qu’il était toujours fréquemment interrogé sur son passage dans les West Midlands.

«Vous en entendez toujours un peu parler. Les gens au Royaume-Uni me posent des questions à ce sujet. Il semble que cela ne s’arrêtera pas. Je suis conscient de ça. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis fier du chemin que j’ai parcouru pour devenir un vainqueur de la Ligue des champions, alors qu’il y a quelques années, je doutais. C’est évidemment une bonne chose pour moi », a déclaré l’ancien joueur d’Arsenal aux journalistes dans une interaction vidéo jeudi.

«Il est toujours difficile de souligner une chose qui m’a aidé. Après avoir beaucoup lutté (en Angleterre), il était difficile de me reprendre. Je pense que le plus important était ma confiance en moi – que je savais de quoi j’étais capable – je n’ai jamais perdu cela. Le deuxième point le plus important pour moi était que je jouais beaucoup (après mon retour en Allemagne), je n’avais pas autant de blessures ou autant de petites choses qui m’empêchaient de participer aux matchs, et j’étais juste cohérent.

Une saison après avoir quitté Arsenal pour le Werder Brême en 2016, la performance impressionnante de Gnabry lui a valu un transfert au Bayern. La saison suivante, il est prêté à Hoffenheim. Mais après son retour en 2018, Gnabry est devenu un pilier du Bayern, les aidant à remporter des titres consécutifs de Bundesliga et le triplé la saison dernière.

La soif de trophées reste inchangée après le triomphe de la Ligue des champions la saison dernière, a déclaré Gnabry. «J’espère que nous n’avons pas encore atteint notre apogée. Notre mentalité est de gagner un autre triplé », a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que nous soyons satisfaits de savoir que nos adversaires sont battus. Nous aimons jouer au football offensif, prendre la défense. Nous avons du rythme sur nos ailes et un attaquant (Robert Lewandowski) qui marque à chaque match.

Ce samedi, le Bayern, entraîné par Hansi Flick, est confronté au premier défi majeur de sa campagne nationale lorsqu’il se rend au Borussia Dortmund pour le premier Der Klassiker de la saison. Gnabry a déclaré que le Bayern entrerait dans le match en tant que favori, mais savait qu’il ne pouvait pas sous-estimer Dortmund. «Pour Dortmund, je suis heureux qu’ils jouent du bon football et gagnent des matchs. Pour le Bayern, c’est plus agréable de gagner contre une équipe qui est peut-être au même niveau que vous. Nous sommes toujours favoris pour le match, mais nous savons que ça va être difficile », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le calendrier chargé cette saison, en particulier pour le Bayern qui n’a pas eu une longue pause de mi-saison en raison de ses engagements européens, Gnabry a déclaré: «Je ne vais pas mentir, ce n’est pas facile… Je ne sais pas si c’est sain à long terme, non seulement pour votre corps mais aussi pour votre côté mental. »

BAYERN «TIRED»

L’ancien gardien de but de Dortmund Jens Lehmann, qui avait également revêtu le maillot n ° 1 pour l’Allemagne et Arsenal, a insisté sur le fait que samedi serait le «moment idéal» pour l’équipe de Lucien Favre pour battre les champions en titre.

«Ils (Dortmund) ont de bonnes chances car le Bayern Munich, bien que capable de marquer de nombreux buts, est un peu fatigué en ce moment. Ce n’est pas une surprise car après tant de matchs, après la Ligue des champions qu’ils ont gagnée, l’équipe a besoin de temps pour récupérer.

«Je pense que si le Borussia Dortmund parvient à conserver un pourcentage de possession élevé, le Bayern ne l’aimera pas. Il y aura différentes phases du jeu où vous devrez être prudent en tant que Dortmund mais vous aurez des chances, dominerez certaines parties du jeu et vous devrez marquer dans ces parties du jeu », a-t-il déclaré dans une discussion vidéo en ligne.

«Les deux prochaines semaines seront une pause internationale et je pense que les joueurs vont se reposer un peu. Mais pour samedi, c’est le moment idéal pour le Borussia Dortmund d’avoir une chance de les battre. Parce qu’après deux semaines, on ne sait jamais, le Bayern pourrait bien récupérer.

