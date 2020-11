Critiques sur Xbox Series X | S et PlayStation 5 – notre tour d’horizon des critiques

Razer Nari Essential – Casque Gamer Sans Fil (Bluetooth Casque de Jeu Sans Fil avec THX Spatial Audio 360°, Coussin de Gel Rafraîchissant pour PC, PS4, & Switch)

THX Spatial Audio: Découvrez un son virtuel surround bien différent du traditionnel. Le THX Spatial Audio* brise les frontières définies par le surround 5.1 et 7.1 pour fournir un audio positionnel à 360° homogène, pour une expérience plus naturelle et réelle. Il ajoute également de la profondeur en simulant le son au-dessus et en dessous de vous pour une immersion époustouflante dans le jeu. *Disponible avec Razer Synapse.* Total Confort: Le Razer Nari Essential est l'un des casques les plus confortables que vous pourrez enfiler de toute votre vie. Son bandeau à ajustement automatique s'adapte confortablement à votre tête tandis que son cadre unique en aluminium le rend léger même après des heures d'utilisation. Sensibilité: 107 ± 3 dB (1 kHz) Audio sans fil de 2,4 GHz: Bénéficiez d'un audio de jeu haute fidélité sans latence grâce à la technologie sans fil 2,4 GHz. Un émetteur-récepteur USB sans fil plug-and-play vous permet de profiter d'une portée sans fil allant jusqu'à 12 mètres en douceur sans déconnexion. Avec les commandes audio situées directement sur le casque, vous pouvez tout faire, du réglage du volume à la désactivation de votre micro de manière instantanée Durée de vie de la batterie de 16 heures: Profitez de 16 heures de jeu, de diffusion ou de films non stop. Avec une batterie qui dure longtemps, vous pouvez rester immergé dans tous vos divertissements préférés Microphone pouvant être retourné: Avec un microphone pouvant être retourné doté d'une annulation passive du bruit, vos appels sont entendus avec une clarté cristalline. De plus, la désactivation du son est si simple. Il suffit de retourner le micro vers le haut et de le retirer