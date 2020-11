Free Guy, Death on the Nile tiré du calendrier de sortie de Disney – / Film

Disney a porté un autre coup dur au programme théâtral de l’hiver 2020, supprimant deux de ses films de décembre, la comédie d’action dirigée par Ryan Reynolds Guy gratuit et Kenneth Branagh’s Mort sur le Nil, de son calendrier de sortie. Les deux films ont été reportés sans nouvelle date de sortie.

La maison de la souris a annoncé un autre remaniement du calendrier de sortie de Disney, sans date à la fois Guy gratuit, initialement daté du 11 décembre, et Mort sur le Nil, initialement prévu pour le 18 décembre. Aucune nouvelle date de sortie pour ces deux versions n’a été annoncée.

Guy gratuit, réalisé par Shawn Levy (Nuit au musée), met en vedette Reynolds dans le rôle d’un caissier de banque nommé Guy qui « se rend compte qu’il est un personnage de fond dans un jeu vidéo en monde ouvert appelé Free City qui sera bientôt hors ligne. » La comédie d’action, qui met également en vedette Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi, devait initialement sortir en salles le 3 juillet 2020, avant d’être reportée à décembre en raison de la pandémie.

Pendant ce temps, Mort sur le Nil a eu un voyage beaucoup plus long vers l’écran. Suite de Branagh parsemée de stars à son hit 2017 Agatha Christie whodunit Meurtre sur l’Orient Express, Mort sur le Nil était initialement prévu pour décembre 2019 avant d’être déplacé au 9 octobre 2020. Ensuite, il a été retardé de deux mois en raison de la pandémie avant que Disney ne le retire complètement. En plus de Branagh, Mort sur le Nil stars Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening et Russell Brand.

Avec Disney annulant essentiellement le calendrier théâtral de décembre, Warner Bros. ‘ Wonder Woman 1984 est le seul blockbuster majeur prévu pour l’hiver 2020. La suite réalisée par Patty Jenkins et mettant en vedette Gal Gadot en tant que super-héros titulaire, devrait sortir le jour de Noël (pour l’instant). Il y a une poignée d’autres films plus petits qui restent: Universal a sa suite animée Les Croods: un nouvel âge devrait faire ses débuts le 25 novembre, tandis que le film d’horreur Bizarre et la comédie noire Jeune femme prometteuse devraient faire leurs débuts le 13 novembre et le 25 décembre, respectivement.

Mais Disney tirant ses deux sorties majeures de 2020 n’augure rien de bon pour les cinémas en difficulté, qui ne se sont pas encore remis de la pandémie de coronavirus (COVID-19), en particulier avec les principaux marchés de Los Angeles et de New York qui restent proches. Selon Comscore, environ 50% des salles américaines sont ouvertes. Et avec de nombreuses grandes chaînes de théâtres au bord de la faillite, sans parler des dizaines de cinémas indépendants qui ont été contraints de fermer leurs portes, on ne sait pas combien de théâtres survivront même jusqu’en 2021.

Articles sympas sur le Web: