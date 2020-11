Nobby Stiles, vainqueur de la Coupe du monde de 1966 en Angleterre – Football

Nobby Stiles, un milieu de terrain tenace qui a remporté la Coupe du Monde avec l’Angleterre en 1966 et la Coupe d’Europe avec Manchester United en 1968, est décédé. Il avait 78 ans.

La famille de Stiles a déclaré vendredi qu’il était décédé des suites d’une longue maladie.

« La famille Stiles est triste d’annoncer que Nobby Stiles est décédé paisiblement aujourd’hui entouré de sa famille après une longue maladie », indique le communiqué, selon l’Association britannique de la presse.

Stiles restera à jamais dans les mémoires pour son jig jubilatoire sur le terrain au stade de Wembley – joué tout en tenant la Coupe du monde dans une main et ses fausses dents dans l’autre – après que l’Angleterre a battu l’Allemagne 4-2 lors de la finale de 1966. Il est devenu une image emblématique du plus grand jour de l’histoire du football anglais.

Milieu défensif acharné et déterminé, Stiles a joué un rôle crucial pour l’Angleterre dans sa course vers la finale. Sa marque d’homme du grand portugais Eusebio en demi-finale était sans doute la meilleure performance de ses 28 apparitions en équipe nationale de 1965 à 1970.

«Il mesurait 5 pieds 5 pouces, n’avait pas de dents, ne voyait pas correctement et avait de mauvais genoux. Mais c’était quelqu’un qui avait la volonté de gagner et de réussir », a déclaré son fils, John Stiles, au Manchester Evening News en 2014.

Stiles a marqué un but international, un vainqueur contre l’Allemagne de l’Ouest lors d’un match amical, et a également été sélectionné dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 1970.

« L’ancien joueur de Manchester United était un membre essentiel de l’équipe d’Angleterre victorieuse de la Coupe du monde à partir de 1966, quand il a joué à chaque minute de la campagne à domicile », a déclaré l’Association anglaise de football. «Malgré son physique minuscule, le style de jeu combatif et résistant de Stiles a fait de lui un joueur efficace et redoutable, capable de remplir des rôles au milieu de terrain et en défense.

Stiles a fait plus de 390 apparitions pour Manchester United de 1960 à 1971, aidant une équipe qui comprenait également George Best et Bobby Charlton à deux titres de champion d’Angleterre et la Coupe d’Europe en 1968. United a battu Benfica 4-1 pour devenir le premier club anglais à gagner le plus grand prix du club de football européen, et Stiles a de nouveau eu le dessus dans son duel avec Eusebio.

« Faisant partie intégrante de notre toute première équipe vainqueur de la Coupe d’Europe, Nobby était un titan de l’histoire du club, chéri pour son cœur et sa personnalité sur et en dehors du terrain », a déclaré United dans un communiqué vendredi. «Il nous manquera à tous.»

Stiles était l’un des trois seuls Anglais, avec Charlton et Ian Callaghan, à remporter la Coupe du Monde et la Coupe d’Europe.

Stiles est né à Collyhurst, au nord de Manchester. Il a commencé sa carrière chez United avant de jouer pour Middlesbrough et Preston.

Il a entraîné Preston, l’équipe canadienne des Whitecaps de Vancouver et West Bromwich Albion. Il a ensuite eu un passage en tant qu’entraîneur de l’équipe de jeunes de United de 1989 à 1993, aidant à faire passer les futures stars David Beckham, Ryan Giggs et Paul Scholes.

«Adieu le sourire le plus célèbre du football anglais», a écrit West Brom sur Twitter. «Un Lion (at) gagnant de la FIFAWorldCup que nous sommes fiers d’avoir servi chez The Hawthorns en tant que manager pendant un bref passage au milieu des années 1980. Repose en paix, Nobby.

Stiles a mis aux enchères sa médaille de vainqueur de la Coupe du monde, le maillot de l’Angleterre de la finale et d’autres souvenirs précieux en 2010 pour amasser des fonds pour sa famille. United a acheté la médaille.

Stiles, qui vivait près d’Old Trafford, a subi un léger accident vasculaire cérébral en 2010 et on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate en 2013.

