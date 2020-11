Midler, Parker et Najimy reviendront pour Hocus Pocus 2 – betanewsfr

Nous suggérons qu’ils seront impliqués mais malgré le grondement étrange, on ne sait toujours pas si Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reprendront définitivement leurs rôles ensorcelants de Sanderson pour le suivi récemment annoncé de «Hocus Pocus».

«Moins cher à la douzaine» et le réalisateur de «High School Musical» Adam Shankman dirigeront le nouveau film. Aucune date fixe sur le moment où les caméras rouleront sur la chose mais apparemment son script et sur la carte de danse de Disney.

Sarah Jessica Parker et Bette Midler ont toutes deux exprimé leur intérêt à retrouver leurs balais, mais Shankman, ni Disney, n’ont pas encore commenté cette possibilité.

Quelques bonnes nouvelles pour les fans…

Il y a quelques jours, Midler a déclaré à Fox 5 que tous les trois avaient accepté de ricaner à nouveau!

«Ils veulent faire un film, ils nous ont demandé si nous étions intéressés et bien sûr, nous avons tous dit oui», a déclaré Midler. «Je suis partie, je suis totalement partie.»

S’adressant à Variety plus tôt cette année, le directeur de «Hocus Pocus», Kenny Ortega, a suggéré qu’un suivi de «Hocus Pocus» ne serait pas le même sans les filles originales de Sanderson.

«J’espère qu’une suite impliquerait les trois femmes à un titre majeur», a-t-il déclaré au commerce.

Ortega a déclaré que cela lui mettait un « grand sourire » sur son visage de voir « Hocus Pocus » devenir « un film culte et maintenant enfin avoir une opportunité, peut-être avec les actrices originales, de se reproduire, je pense que tout est exceptionnel. »

« Cela ne se produirait pas si les œuvres originales n’avaient pas d’impact sur un public pour y revenir », a ajouté Ortega. « Je suis très heureux. »

Curieusement, Disney n’a pas ressenti la même chose à propos des stars des films originaux «Trois hommes et un bébé» – n’invitant pas Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson à reprendre leurs rôles pour le redémarrage récemment annoncé de Disney +.

Ce soir, Midler et ses co-stars se sont remis dans leur costume pour un faux documentaire intitulé «À la recherche des sœurs Sanderson: A Hocus Pocus Hulaween Takeover», dans lequel plusieurs invités et co-stars originales de «Hocus Pocus» (comme Vinessa Shaw ) est également apparu. L’événement d’une nuit seulement, à 10 $ la pop, reversera tous les bénéfices au New York Restoration Project, une organisation fondée par Midler en 1995 pour nettoyer et restaurer les espaces verts à New York.

Ensuite, suite? Ça sonne comme ça!

La suite de «Hocus Pocus» sera écrite par Jen A’Dangelo et produite par Lynn Harris.