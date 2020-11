Nicolas Gonzalez du VfB Stuttgart sauve l’Argentine d’un match nul

Grâce à Nicolas Gonzalez du VfB Stuttgart, l’Argentine s’est échappée d’un œil au beurre noir lors du 1-1 (1-1) lors des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Paraguay. Le joueur de 22 ans a égalisé contre les Albirrojas, qui étaient également toujours invaincus. Cependant, la victoire au point a été éclipsée par la blessure à Exequiel Palacios de Leverkusen, qui a même dû être conduit à l’hôpital après avoir été touché au dos.

Gonzalez a construit sur ses deux dernières apparitions en championnat pour les Souabes lors de son troisième match international, dans lequel il a également marqué lors du match nul à Schalke et contre Francfort, son premier match de 90 minutes de la saison. C’était presque suffisant pour que les Argentins gagnent – mais cela a été empêché par l’attaquant du VfB lui-même. Le but de victoire présumé de la superstar Lionel Messi a été refusé en raison d’une faute de Gonzalez 27 secondes plus tôt dans sa propre moitié de terrain après la preuve vidéo.

Angel Romero avait donné les invités dominants dans les premiers stades avec un penalty (22e) en tête. Gonzalez a récompensé la phase de poussée des gauchos avec sa tête (42e) après un corner. Alors que Lucas Alario, l’actuelle machine à buts de Leverkusen, n’a été autorisé à participer que pendant les douze dernières minutes, l’Argentine s’inquiète du déploiement de Palacios au Pérou mardi.

Après tout, le double champion du monde a pris la tête du championnat avec sept points pendant au moins une nuit. L’Équateur s’est hissé au troisième rang avec six points grâce à un 3: 2 (0: 1) dans le dernier groupe inutile de la Bolivie. La troisième journée de match s’achèvera vendredi avec le match des Brésiliens, qui avaient déjà gagné deux fois contre le Venezuela, avant que la deuxième partie de la double journée des Eliminatorias ne suive mardi.

Qualification pour la Coupe du monde en Amérique du Sud – le tableau: