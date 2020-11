Sortie de l’extrait du chapitre 2 de Star Wars Light of the Jedi – / Film

En janvier 2021, Lucasfilm et Del Ray Books inaugureront une nouvelle ère de Guerres des étoiles contenu avec La Haute République, une initiative d’édition multiplateforme qui racontera des histoires à travers des livres, des bandes dessinées et potentiellement même des jeux vidéo, des émissions de télévision et des films. Situé 200 ans avant les événements de la trilogie prequel, les livres suivent principalement de nouveaux personnages et devraient élargir l’univers d’une manière que nous n’avons pas vue depuis un certain temps.

La première entrée dans La Haute République l’histoire est un livre de l’auteur Charles Soule appelé Lumière du Jedi, et Lucasfilm a publié à l’avance le deuxième chapitre de son prochain livre en ligne. Vous pouvez lire un extrait ci-dessous.

Del Ray et Lucasfilm ont partagé le premier chapitre du livre en juin, nous présentant le capitaine Hedda Casset alors qu’elle commande un navire appelé The Legacy Run vers le bord extérieur de la galaxie. Mais comme les voyages dans l’hyperespace n’ont pas encore été perfectionnés, Casset se rend compte qu’il y a quelque chose qui bloque sa voie dans l’hyperespace. Elle essaie de le contourner, mais son vaisseau finit par être déchiré, ce qui entraîne des conséquences assez importantes. «Des fragments du cargo détruit commencent à voler hors de l’hyperespace à des vitesses super accélérées», a expliqué Soule, «ce qui signifie que des missiles mortels de débris peuvent apparaître n’importe où et à tout moment, de la bordure extérieure au noyau. En ce moment de crise, la République se tourne vers les gardiens de la paix et de la justice – les Jedi.

Voici un extrait du deuxième chapitre du roman.

Lumière du Jedi Chapitre 2

CHAPITRE DEUX

LA JANTE EXTÉRIEURE. SYSTÈME HETZAL.

2,5 heures avant l’impact.

Scantech (troisième classe) Merven Getter était prêt.

Prêt à sortir pour la journée, prêt à ramener la navette dans le système interne, prêt à frapper la cantine à quelques rues du port spatial sur la Lune enracinée où Sella travaillait au bar, prêt à voir si c’était aujourd’hui le jour où il pourrait trouver le courage de lui demander de sortir. Elle était Twi’lek, et il était Mirialan, mais quelle différence cela faisait-il? Nous sommes tous la République. Le grand slogan du chancelier Soh – mais les gens le croyaient. En fait, Merven pensait que oui aussi. Les attitudes évoluaient. Les possibilités étaient infinies.

Et peut-être que l’une de ces possibilités tournait autour d’un scantech (troisième classe) doté d’une station de surveillance loin sur l’écliptique du système Hetzal, lui-même assez explosé loin sur le Rim, malheureusement éloigné des lumières vives et des mondes intéressants de le noyau de la République. Peut-être que ce scantech (troisième classe), qui passait ses journées à regarder les écrans holistiques, à enregistrer le trafic des vaisseaux dans et hors du système, pourrait en fait attirer l’attention de la charmante femme à la peau écarlate qui lui servait une tasse de bière locale, trois ou quatre soirs par semaine. Sella restait généralement autour de lui pour discuter avec lui pendant un moment, revenant en arrière alors que d’autres clients entraient et sortaient de sa petite taverne. Elle semblait trouver ses histoires sur la vie aux confins du système inexplicablement intéressantes. Merven ne comprit pas pourquoi elle était si fascinée. Parfois, les navires sont apparus dans le système, surgissant de l’hyperespace et apparaissant sur ses écrans, et d’autres fois, les navires sont partis. . . à quel point leurs petites icônes ont disparu de ses écrans. Rien d’intéressant ne s’est jamais produit – les plans de vol étaient enregistrés à l’avance, de sorte qu’il savait généralement ce qui allait ou venait. Merven était chargé de s’assurer que ces plans de vol étaient suivis, et pas grand-chose d’autre. Au cas où quelque chose d’inhabituel se produisait, son travail consistait simplement à informer les gens beaucoup plus importants que lui.

Scantech (troisième classe) Merven Getter passait ses journées à regarder les gens se déplacer. Lui, en revanche, est resté immobile.

***

C’est juste un avant-goût. Vous pouvez lire le chapitre complet sur StarWars.com.

Star Wars: La Haute République – Lumière du Jedi sera publié le 5 janvier, 2021.

