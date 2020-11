Google Camera 8.1 commence à se déployer sur les anciens pixels, Cinematic Pan à la remorque

Google publie apparemment la mise à jour Google Camera 8.1 vers les anciens pixels.

La mise à jour comprend une nouvelle interface utilisateur et une fonctionnalité Cinematic Pan.

Le Pixel 5 propose une expérience Google Camera remaniée, y compris une nouvelle interface utilisateur et quelques fonctionnalités supplémentaires. Maintenant, il semble que la mise à jour soit enfin diffusée sur les anciens Pixels via le Play Store.

Utilisateur de Twitter Kelvin Peralta confirmé recevoir Google Camera 8.1 sur leur Pixel 4 XL via le Play Store, en publiant également une capture d’écran de l’application de caméra mise à jour. Vous pouvez consulter l’écran ci-dessous.

La mise à jour apporte la fonction Cinematic Pan et la nouvelle interface utilisateur susmentionnée au Pixel 4 XL, mais on ne sait pas si Night Sight Portrait est également disponible. Néanmoins, Cinematic Pan est l’une des fonctionnalités les plus remarquables de la caméra Pixel 5, permettant une vidéo fluide et panoramique.

Nous n’avons pas reçu la mise à jour Google Camera 8.1 sur notre Pixel 4 standard, donc vraisemblablement Google effectue un petit déploiement avant de le rendre disponible à plus d’utilisateurs. En outre, Police Android rapporte que le chargement latéral de l’APK ne semble pas fonctionner sans sauter à travers quelques obstacles. Vous avez donc peut-être pu rester assis et attendre que Google appuie sur ce bouton.

Voyez-vous la mise à jour Google Camera 8.1 sur votre ancien Pixel? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires!

