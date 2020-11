Certains fans craignent qu’un joueur clé ne rejoigne Tottenham ou Arsenal – .

in

Si vous aviez dit aux fans du Bayern Munich il y a un an que Jerome Boateng risquait d’être expulsé de la sortie de l’Allianz Arena, vous n’auriez pas entendu beaucoup de plaintes.

À l’époque, un demi-centre vieillissant, de plus en plus sujet aux blessures, luttait pour la forme et la forme physique alors que la maison que Niko Kovac avait construite s’effondrait autour de lui.

Une raclée 5-1 aux mains de l’Eintracht Francfort en novembre 2019, un match dans lequel Boateng a été expulsé après seulement neuf minutes, avait une sensation de « fin de journée ». Pas seulement pour Kovac, qui serait limogé peu de temps après à plein temps, mais aussi pour le défenseur vainqueur de la Coupe du monde.

Avancez un an, cependant, et Boateng en est venu à incarner la renaissance dirigée par Hansi Flick du Bayern. Il est, en un mot, un homme qui renaît.

Le joueur de 33 ans est en grande partie revenu à son meilleur depuis que Flick, la demoiselle d’honneur éternelle, s’est finalement vu confier le poste de son expertise et de son sens tactique mérités par les géants bavarois.

On pourrait certainement affirmer que Boateng a joué son meilleur football depuis l’ère Pep Guardiola; le pivot marqué par la bataille au cœur d’une équipe du Bayern triplée.

Photo par Martin Meissner – Piscine / Getty Images

Considérant que l’avenir de David Alaba reste en suspens et que Niklas Sule souffre de quelques problèmes de blessures ces derniers mois, la décision du Bayern de laisser Boateng partir à l’expiration de son contrat à la fin de la saison semble étrange.

BILD affirme que, bien que le huitième champion de Bundesliga n’ait aucune envie de partir, cette décision lui a déjà été retirée.

Les suggestions selon lesquelles Arsenal de Mikel Arteta et Tottenham Hotspur de Jose Mourinho se positionnent pour attirer l’ancien défenseur de Manchester City en Angleterre sont suffisamment indicatives pour dire qu’il reste beaucoup de vie dans ce vieux chien rusé.

On pourrait également penser que sa vaste expérience serait utile à une époque de transition dans une équipe de plus en plus jeune du Bayern. Mais il semble que ceux qui comptent vraiment, au sommet de l’arbre du FC Hollywood, voient les choses un peu différemment.

