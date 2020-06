Né pour rendre les Beticos heureux

Après la pause corona, la Primera Division recommence avec le Derbi sevillano (22h, DAZN diffuse en direct sur Youtube) entre le FC Séville avec le capitaine Jesus Navas et le Real Betis Sevilla avec le capitaine Joaquin. Comment l’ancien Golden Boy du football espagnol et conteur passionné de blagues est devenu le joueur le plus important de l’histoire du club.

Les phrases avec lesquelles Joaquin Sanchez Rodriguez fait campagne pour le redémarrage de la Liga après l’interruption de Corona ont été écrites pour l’éternel capitaine du Real Betis. « Mes objectifs ne sont pas importants. L’important est que le rire soit la seule chose contagieuse », explique Joaquin dans un extrait vidéo sur les réseaux sociaux.

Le rire contagieux de Joaquin, avec lequel il garnit ses plaisanteries constantes, est presque aussi bien connu dans son pays d’origine que les compétences de l’ailier de 38 ans sur le terrain de football. Pendant le verrouillage corona, il a diverti ses 2,7 millions d’abonnés sur Instagram, par exemple avec une vidéo dans laquelle il a dansé dans une robe de chambre rose, avec du rouge à lèvres et une fleur dans les cheveux pleine de dévotion au vieil homme de la rue des Gipsy Kings « Bamboleo » – bien sûr, après avoir désinfecté ses mains correctement. « #alegriapaelcuerpo », écrit-il, de la joie pour le corps.

Les officiels du football espagnol ont certainement eu des idées bien pires que de reprendre la ligue ce jeudi avec le Derbi sevillano entre le FC Séville et le Real Betis. La Liga n’a pas de représentants beaucoup plus sympathiques et populaires en short que Joaquin. Et son homologue n’est guère inférieur à lui.

Joaquin appartient à 2% au Real Betis

S’il n’y a pas de spectateurs dans l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan du Sevilla FC, il y aura au moins deux légendes absolues du club sur le terrain: le capitaine du Sevilla FC, troisième du classement, comme c’est souvent le cas dans l’histoire, mieux placé que le rival local est Jésus. Navas: 34 ans, un dribble droitier encore très rapide, formé au Sevilla FC, parfois couronné de succès à Manchester City et de retour au club depuis 2017.

Joaquin, 38 ans, encore ailier droit rapide, fort en dribble et dangereux, avait quant à lui quitté son club d’origine. Même pendant près d’une décennie, quand il a joué pour Valence, Malaga et Florence entre 2006 et 2015, mais le vieil adage selon lequel le joueur xy était pratiquement le club – avec Joaquin, c’est vraiment vrai: depuis décembre 2017, il possède deux pour cent de son club cardiaque. Seules cinq personnes, dont le président du club, Angel Haro (10%), détiennent plus d’actions que Joaquin. À cette époque, il a payé 1,1 million d’euros pour renforcer davantage ses liens avec son club.

Joaquin: Hattrick à 38 ans

Un peu plus tard, lorsque Joaquin a prolongé son contrat de deux ans, il a déclaré: « J’ai tellement investi en actions que la deuxième année du contrat ne coûtera rien au club ». Et ce fort rire de Joaquin. Lorsque le garçon du pub, qui a grandi avec huit frères et sœurs dans un village au sud de Séville, a prolongé son contrat jusqu’en 2021 l’avant-dernier jour de 2019, plus de dix mille spectateurs sont venus au stade Benito Villamarin Betis. Avec Joaquin sur scène, il y avait également cinq joueurs de l’équipe Betis de 2005, la dernière équipe vainqueur de la coupe de ce club, qui était plutôt pauvre en trophées. « Joaquin était la star, mais nous avions prédit qu’il s’arrêterait le premier parce qu’il ne prendrait pas soin de lui », se souvient Juanito, alors capitaine.

Vous pouvez donc vous tromper.

Quelques semaines avant sa dernière prolongation de contrat, Joaquin a eu son premier coup du chapeau en carrière contre l’Athletic Club à l’âge de 38 ans. « Maintenant, je vais être encore plus cher pour le Real Madrid », a-t-il déclaré par la suite – même s’il fallait deviner la dernière partie de la phrase au plus profond du rire.

Depuis le coup du chapeau, Joaquin a également pu s’appeler le joueur le plus âgé qui ait jamais marqué trois buts en un match dans la Primera Division. L’un des nombreux enregistrements qu’il a collectés. Ses 544 apparitions dans la Primera Division signifient la troisième place du tableau de tous les temps, il atteindra probablement toujours les 550 matchs de Raul, mais les 622 apparitions d’Andoni Zubizarreta peuvent être un peu trop ambitieux. Les 219 victoires de Joaquin sont le record absolu pour un joueur qui n’a jamais joué pour les trois grands clubs espagnols du FC Barcelone, du Real Madrid et de l’Atletico Madrid.

Raul l’emporte sur tout le monde: les Espagnols avec le plus de buts en ce millénaire 1/21 Aucun joueur espagnol n’a mieux réussi devant le but que Raul Gonzalez Blanco dans les cinq meilleures ligues européennes, la Ligue des champions et la Ligue Europa depuis 2000. Nous montrons le top 20. 2/21 PLACE 20 – JOAQUIN SANCHEZ (Real Betis, Valencia CF, Malaga, AC Florence): 89 BUTS entre 2001 et 2020 – toujours actifs. 3/21 PLACE 19 – RUBEN CASTRO (UD Las Palmas, Albacete, Deportivo de La Coruna, Gimnastic de Tarragona, Real Betis): 94 BUTS entre 2001 et 2018. 21/04 PLACE 18 – DAVID SILVA (Celta de Vigo, Valencia CF, Manchester City): 96 BUTS entre 2005 et 2020 – toujours actifs. 5/21 PLACE 17 – JOSE CALLEJON (Espanyol, Real Madrid, SSC Naples): 98 BUTS entre 2008 et 2020 – toujours actifs. 6/21 PLACE 16 – CESC FABREGAS (Arsenal, Barcelone, Chelsea, Monaco): 99 BUTS entre 2004 et 2020 – toujours actifs. 7/21 15e place – FERNANDO MORIENTES (Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valence CF, Olympique Marseille): 101 BUTS entre 2000 et 2010. 21/08 PLACE 14 – JUAN MATA (Valencia CF, Chelsea, Manchester United): 103 BUTS entre 2007 et 2020 – toujours actifs. 21/09 PLACE 13 – IAGO ASPAS (Celta de Vigo, Sevilla FC): 104 BUTS entre 2012 et 2020 – toujours actifs. 21/10 PLACE 12 (divisé) – RAUL GARCIA (Osasuna, Atletico de Madrid, Athletic Club): 106 BUTS entre 2005 et 2020 – toujours actifs. 21/11 PLACE 12 (divisé) – DIEGO TRISTAN (Majorque, Deportivo de La Coruna, Livourne, West Ham United): 106 BUTS entre 2000 et 2009. 21/12 10ème place – PEDRO (FC Barcelone, Chelsea): 108 BUTS entre 2009 et 2020 – toujours actifs. 13/21 9ème place – DIEGO COSTA (Sporting Braga, Real Valladolid, Atletico de Madrid, Chelsea): 137 BUTS entre 2006 et 2020 – toujours actifs. 14/21 8ème place – RAUL TAMUDO (Espanyol, Real Sociedad, Rayo Vallecano): 138 OBJECTIFS entre 2000 et 2013. 15/21 7ème place – ALVARO NEGREDO (Almeria, Sevilla FC, Manchester City, Valencia CF, Middlesbrough, Besiktas): 139 BUTS entre 2007 et 2018. 16/21 6ème place – ROBERTO SOLDADO (Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valence, Tottenham Hotspur, Villarreal, Grenade): 144 BUTS entre 2005 et 2020 – toujours actifs. 17/21 5E – FERNANDO LLORENTE (Athletic Club, Juventus, Sevilla FC, Swansea City, Tottenham Hotspur, Napoli): 155 BUTS entre 2004 et 2020 – toujours actifs. 18/21 ARITZ ADURIZ (Atheltic Club, Majorque, Valence CF): 188 BUTS entre 2005 et 2020. 19/21 PLACE 3 – DAVID VILLA (Real Zaragoza, Valencia CF, Barcelona FC, Atletico de Madrid): 210 BUTS entre 2003 et 2014. 20/21 PLACE 2 – FERNANDO TORRES (Atletico de Madrid, Liverpool, Chelsea, AC Milan): 220 BUTS entre 2002 et 2018. 21/21 PLACE 1 – RAUL GONZALEZ (Real Madrid, FC Schalke 04): 222 BUTS entre 2000 et 2012.

Joaquin voulait déménager au Real Madrid en 2006

Le fait que cela ne se soit jamais produit a moins à voir avec l’amour de Joaquin pour les clubs étrangers qu’avec le président du Betis, Manuel Ruiz de Lopera à l’époque, qui a simplement joué et joué jusqu’à ce que Florentino Perez retire l’offre du Real Madrid. Joaquin était en colère. « Chaque fois que nous parlions à Florentino, il disait que Lopera s’immiscerait dans les négociations, exigerait trop d’argent et demanderait des choses qui échappaient à son contrôle », a rappelé Joaquin à Onda Cero. Et plus loin: « Dès le premier jour, le président a connu mes intentions de jouer pour un club comme le Real un jour. J’ai toujours fait savoir cela. Cela aurait été une merveilleuse opportunité pour moi. »

Parce que Joaquin a toujours voulu faire plaisir à ses Beticos, mais au début du millénaire, il était aussi l’un des golden boys du football espagnol. Le participant à la Coupe du monde a disputé son premier des 52 matches internationaux (quatre buts) en 2002 et 2006, alors qu’il n’avait que 20 ans. Lorsque l’attaquant incroyablement rapide et dribble a fait ses débuts professionnels, le millénaire n’avait que neuf mois et le Betis était en deuxième division.

Grâce à Joaquin, le club a ensuite connu le meilleur temps de son histoire: en 2005, la quatrième équipe s’est même qualifiée pour la Ligue des champions pour la première fois. Et pourtant: Joaquin était depuis longtemps devenu trop gros pour le Betis. Après l’échec du déménagement au Real, il est allé à Valence pour 25 millions d’euros. Là, il a joué régulièrement, également en Ligue des champions, mais Valence n’a pas pu s’appuyer sur les grands succès des années précédentes. Lorsque Joaquin a rejoint le FC Malaga, alors très ambitieux, qui était fortement subventionné par le cheikh Abdullah al Thani en 2011, d’autres joueurs étaient devenus champions d’Europe et du monde, et la carrière internationale de Joaquin s’est terminée en 2007.

Les interviews de Joaquin sont culte en Italie et en Espagne

Le Golden Boy n’était pas devenu un collectionneur de trophées, mais le narrateur de blagues passionné était tout sauf une figure de blague. Deux ans à Malaga ont suivi deux à la Fiorentina. Quand il est retourné au Betis après sept buts en 71 matchs et d’innombrables preuves qu’il n’apprendra plus aucune autre langue dans cette vie – ses tentatives d’interviews en italien Joaquin, qui ressemble au dadaïsme, sont culte en Espagne et en Italie – cela semblait initialement nostalgique. Geste sur.

Betis était resté deux fois pendant l’absence de Joaquin. Le club venait de réussir à nouveau à progresser, mais une partie des fans se demandaient également si le joueur de 33 ans serait toujours un phare d’espoir. Les doutes n’étaient pas justifiés – le freemaker a vraiment commencé.

Le Betis n’est plus descendu. Même s’il vient de plus en plus de la banque, Joaquin est resté un pilier de l’équipe sous tous les entraîneurs. Il a déjà marqué huit buts cette saison, un seul but manquant à son meilleur de la saison 2002/03.