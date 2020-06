Top Chef 2020 : Découvrez les finalistes de la 11ème saison

Les membres du jury de la onzième saison de l’émission phare de M6 ont donné leur verdict ce mercredi 10 juin. Parmi les trois derniers candidats, voici les finalistes du programme culinaire.

David, Adrien et Mallory, c’était les trois noms qui avaient résonné durant la dernière émission qui a précédé la grande finale. À l’heure où l’on parle actuellement, la saison qui avait débuté le 19 février dernier tient désormais ses deux finalistes. Les jurés de l’émission culinaire ont tranché.

Mallory est éliminé

Malheureusement, c’est la fin de l’aventure pour Mallory. Il faut toutefois rappeler que durant les dernières semaines qui ont précédé, il avait la plupart du temps fait preuve d’un grand succès. Quoi qu’il en soit, le jeune participant de 22 ans a dû céder la place en finale et serrer les mains d’Adrien et de David. L’assiette qu’il avait servie aux jurés n’a apparemment pas plu à ces derniers. Pour rappel, il leur avait préparé son turbot en vessie, jus et sauce au vin jaune, mousseline, chicons, pommes de terre en spirale et en bouchon et poudre de morilles.

Un coup dur malgré un joli parcours

L’annonce des grands finalistes de la onzième saison de Top Chef était une mauvaise nouvelle pour le jeune homme qui avait jusqu’ici remonté toutes les pentes. Il s’agit d’un coup dur pour Mallory étant donné qu’il avait rejoint l’équipe de Michel Sarran après une belle performance dans celle d’Hélène Darroze. Cette dernière aura donc le plaisir de suivre son poulain David Gallienne durant l’épreuve finale. Paul Pairet épaulera Adrien Cachot.

Le programme n’a cessé de dévoiler les prouesses de ce jeune talent au fil de l’émission. Ambitieux, Mallory ne s’est cependant pas attendu à la déception de Philippe Etchebest qui n’a pas du tout été séduit par son assiette. Quoi qu’il en soit, l’ancien élève de Michel Sarran est parvenu à réjouir les palettes de Christian Sinicropi. Mais toute tentative a pour lui été vaine, car la préparation la plus appréciée était celle de David.

Un élève sans son maître

La grande finale de Top Chef se déroulera dans moins d’une semaine. Les finalistes sont certainement en train de revoir tous les détails en ce qui concerne les recettes qu’ils comptent préparer au moment du grand défi. À l’exception faite d’Adrien, David pourra toujours compter sur l’appui et la présence d’Hélène Darroze. En effet, Adrien devra se passer de son maître Paul Pairet.

Le chef a dû rester chez lui à Shanghai à cause de la fermeture des frontières liée à la pandémie. Quoi qu’il en soit, Paul Pairet compte être présent lors de la saison prochaine de l’émission culinaire de M6. « Je suis ouvert à la proposition », a-t-il confié sur Télé Star avant de remettre son destin entre les mains de la chaîne. « À M6 de décider » a-t-il en effet ajouté.