Kill Bill 3 arrivera-t-il jamais? Voici ce que Vivica A. Fox a entendu

Nancy Drew a été conceptualisé comme un homologue féminin à The Hardy Boys, et elle a résolu des mystères dans une variété de formats depuis les années 1930. (Ne parlons pas de cette bande dessinée récente où elle est assassinée en l’honneur de ses 90 anse anniversaire. Ugh.) La version CW de ses aventures ne prétend pas qu’elle a beaucoup de points communs avec les romans originaux au-delà d’une héroïne intelligente et courageuse et de beaucoup d’oeufs de Pâques autoréférentiels.

Néanmoins, ce spectacle est la meilleure adaptation à l’écran du célèbre détective féminin à ce jour, nous donnant un Nancy Drew qui est divertissant et profondément racontable d’une manière qui a du sens pour un public moderne. Elle est brillante, courageuse et dévouée à trouver la vérité – même lorsque cette vérité vraiment fait mal.

Mais elle n’est pratiquement pas le modèle de personne. C’est une Nancy avec des problèmes de confiance et une personnalité abrasive; elle est têtue, condescendante et fermée émotionnellement à presque tout le monde autour d’elle. Sa vie s’est effondrée à la suite du décès de sa mère, ce qui l’a amenée à ne pas postuler à l’université en faveur d’un emploi de serveuse sans issue au restaurant local The Claw, à perdre tous ses amis et à se distancier de son bien-intentionné mais extrêmement désordonné père.

Nancy n’est pas une détective parfaite non plus, pour toutes ses compétences évidentes. Pour commencer, elle a souvent tort – et la série n’a pas peur de lui montrer des choses incorrectes ou de faire de fausses hypothèses dans ses enquêtes. Elle est souvent motivée par ses propres émotions et préjugés et fait des choix imprudents dans le feu de l’action. Et c’est avant nous entrons même dans le fait que tout ce qu’elle a jamais connu de sa vie se révèle être un mensonge.

Il faut un certain courage pour faire un spectacle appelé Nancy Drew et décidez de faire de la grande touche de sa première saison la révélation que notre héroïne principale n’est pas du tout Nancy Drew. Que la véritable identité de Nancy elle-même se révèle être l’un des mystères centraux de la saison est le genre d’histoire, sur papier, qui pourrait faire grogner le spectateur occasionnel avec incrédulité. Mais dans le monde de ce spectacle, avec ses secrets et ses mystères fantomatiques, la vérité de la filiation de Nancy ressemble juste à une autre couche de tragédie dans une ville qui attire plus que sa juste part.