« Meilleur entraîneur qu’il y a un an »

Pour Christian Ilzer, la présentation en tant qu’entraîneur de Sturm Graz a lancé une nouvelle aventure mardi. Après une année décevante avec un master group manqué au FK Austria Vienna, le Styrien veut s’appuyer sur les succès passés dans son pays d’origine.

Le joueur de 42 ans est conscient que beaucoup de travail attend le sixième de la dernière saison de Bundesliga. « Je ne veux pas flatter trop d’amour, je veux gagner une place dans la famille Sturm avec un travail honnête, dur et dévoué », a déclaré Ilzer.

Les derniers jours depuis que son changement de vol d’un club de ligue à un autre le 17 juillet est devenu connu, il avait principalement l’habitude de passer des vacances avec la famille. « Cela n’a pas toujours été facile pour moi, il était donc important de me vider la tête. Maintenant, le feu brûle à nouveau pour une tâche lourde et responsable », a déclaré le néo-entraîneur de Grazer.

Sturm et Ilzer ont tous deux connu une année faible. Ilzer n’a pas réussi à convaincre avec 14 victoires, 12 nuls et 13 défaites en 39 matches de compétition à Vienne. « On ne souhaite jamais l’échec, mais dans certaines phases, c’est très instructif et précieux. C’était un moment dont je peux emporter beaucoup avec moi. Je pense qu’il y a un meilleur entraîneur maintenant qu’il y a un an », a expliqué l’ancien entraîneur autrichien.

Andreas Schicker: « nous convient parfaitement »

Les responsables à Graz en sont également convaincus. « Après les premières discussions, il est rapidement devenu clair que c’était notre homme. Ses caractéristiques nous correspondaient parfaitement et il a tout apporté avec nous sur notre nouvelle voie », a déclaré sportDirecteur général Andreas Schicker.

Surtout, Ilzer devrait également développer de jeunes joueurs et obtenir le temps nécessaire du club pour cela. Par conséquent, contrairement à bon nombre de ses prédécesseurs, le nouvel entraîneur a également obtenu un contrat de trois ans. « Nous avons un plan triennal, donc tout ne sera pas mis en œuvre le 12 septembre, alors soyez patient. Nous travaillerons également à plein régime après-demain, d’où le contrat inhabituel, qui est un vote de confiance spécial » a déclaré le président de Sturm, Christian Jauk.

Un long séjour serait quelque chose de nouveau pour Ilzer. Plus récemment, il a travaillé pendant un an à Hartberg, au WAC et plus récemment en Autriche. « C’est mon quatrième club en quatre ans. Mais je suis venu à Graz pour rester plus longtemps maintenant et avoir le sentiment que ça va », a déclaré l’entraîneur de Neo Sturm.

Il ne voulait rien savoir de la «garantie d’emploi» ou de la «zone de confort». « Cela ne me convient pas du tout. J’ai toujours eu des clubs où ce n’était pas pavé, où il y avait beaucoup de travail à faire. Je ne m’attends pas à ce que ce soit calme », ​​a déclaré Ilzer. Compte tenu du passé, il ne faut pas s’y attendre: ses prédécesseurs Heiko Vogel, Roman Mählich ou plus récemment Nestor El Maestro n’ont été autorisés à travailler que pendant une saison au maximum.

© GEPA

Christian Ilzer: Hartberg, Autriche, Sturm

Ilzer est le premier entraîneur de Styrian Sturm depuis Robert Pflug (1991 à 1992). « Le discours de Sturm est à nouveau styrien. Bien sûr, c’est un signe, un signal qui est important pour nous », a déclaré Jauk. Schicker a également souligné ceci: « La combinaison de Sturm et d’Ilzer a le potentiel d’une success story styrienne. » Le nouvel entraîneur Sturm vient de Puch près de Weiz et, selon ses propres informations, était un fan de Sturm dans le Gruabn à cette époque en tant que fan d’enfance.

En tant que formateur, il a déjà eu du succès en Styrie (près de Hartberg). Hartberg est actuellement un peu en avance sur le grand rival grâce à la qualification pour la Coupe d’Europe. Si cela va à Ilzer, cela changera à nouveau bientôt. « L’objectif principal est de former une équipe, de la développer. Ensuite, je suis convaincu que le succès reviendra aussi. » Vous devriez voir un football passionné et actif. «Comme son nom l’indique, Sturm devrait être tout sauf une brise légère», a souligné Ilzer.

Samedi, les joueurs auront l’occasion de se présenter au nouvel entraîneur au début de la préparation. Concernant l’équipe, Ilzer a déjà une photo dans la tête, il s’est gardé couvert à l’extérieur. « Il y a des idées claires et il est maintenant temps de travailler sur la mise en œuvre », a déclaré Ilzer. La seule chose qui a été révélée mardi est que, selon Schicker, «pas forcément» n’est prévu avec Markus Lackner, Emeka Eze et Lukas Grozurek.

Ce n’est que cinq semaines avant le début du championnat. « Nous les utiliserons de manière intensive », a promis Ilzer. « Il y a beaucoup de travail qui nous attend, il est important de vraiment former le travail de formation dès le premier jour. » Il est soutenu par Austria Uwe Hölzl et Dominik Deutschl en tant qu’entraîneur adjoint, ainsi que Marco Angeler en tant qu’entraîneur d’athlétisme.