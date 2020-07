Bien sûr, Halo Infinite a déjà été recréé dans les rêves

Halo Infinite était le titre phare présenté lors du grand briefing Xbox de Microsoft la semaine dernière, et le Web est toujours en ébullition avec des discussions concernant le jeu de tir à la première personne. Une sorte d’adaptation de Dreams était alors inévitable et l’un des créateurs les plus célèbres de l’exclusivité PlayStation 4, Disarmed, a pris sur lui de proposer une sorte d’adaptation.

#MadeInDreams – était très excité avec le débriefing @xbox la semaine dernière et la révélation du gameplay de #HaloInfinite! m’a fait penser à quel point ce serait étrange d’avoir @halo sur la @PlayStation 🤔 – voici quelque chose! l’avenir s’annonce radieux pour la prochaine génération 💙💚 pic.twitter.com/dC4nz6QnOm – DÉSARMÉ (@DISARMEDTWEETS) 28 juillet 2020

Il s’agit clairement d’un hommage très simpliste, mais il commence par l’écran titre du jeu et continue en montrant une exploration à la première personne très rudimentaire. Visuellement, c’est une réalisation impressionnante étant donné qu’il a été construit sur une PS4 avec un contrôleur DualShock 4; le son est également assez correct. Il n’y a aucun signe de Craig, cependant – une occasion manquée.