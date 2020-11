Medvedev bat Zverev pour remporter sa 1ère finale du Paris Masters – Tennis

in

Daniil Medvedev a remporté le Masters de Paris pour la première fois en battant Alexander Zverev 5-7, 6-4, 6-1 dimanche pour son huitième titre en carrière et troisième lors d’un Masters.

Le Russe, troisième tête de série, n’a remporté que sa deuxième victoire contre Zverev, quatrième tête de série, en sept matches, et sa précédente victoire contre l’imposant Allemand était également en finale du Masters l’année dernière à Shanghai.

«Je suis sûr que nous jouerons beaucoup plus de matches ensemble. Nous nous connaissons depuis l’âge de 10 ans, c’est formidable le voyage que nous faisons », a déclaré Zverev. «J’espère pouvoir faire encore mieux l’année prochaine.»

C’était la première finale et le titre de l’année pour Medvedev, tandis que Zverev disputait sa troisième finale consécutive après avoir remporté des tournois consécutifs à Cologne, en Allemagne.

La bataille entre les finalistes pour la première fois ici et les deux derniers finalistes de l’US Open s’est déroulée avec service – et sans points de rupture – jusqu’à ce que Zverev brise Medvedev lors du 12e match pour remporter le premier set.

Lorsque Medvedev a frappé un coup droit long sur ce point, Zverev a laissé échapper un rugissement qui a percé le silence dans une Bercy Arena laissée vide par la pandémie de coronavirus.

La précision implacable de Medvedev depuis la ligne de fond a induit un tir lâche de Zverev dans le neuvième match du deuxième set quand il a frappé longtemps du fond du court. Le retour précis de Medvedev est parmi les meilleurs de l’ATP Tour, ce qui a gâché la confiance de Zverev car il n’a remporté que 57% des points au premier service, contre 75% pour Medvedev.

Medvedev a tenu à aimer et a décroché le deuxième set avec son 13e as, puis a pris le contrôle lorsque Zverev a tapé un coup droit faible dans le filet et a été rompu à l’amour. Après que Zverev ait raté quatre occasions de point d’arrêt lors du match suivant, il a été puni lorsque Medvedev l’a brisé pour une avance de 3-0.

«À la fin du deuxième set, j’étais fatigué. J’étais mort. Le troisième set allait toujours être très difficile pour moi », a déclaré Zverev. «Une fois que tu es un peu fatigué contre lui, il t’épuise. Il t’épuise encore plus. Il vous fait courir, il vous fait bouger. Il est très calme.

Medvedev a remporté la victoire à sa deuxième balle de match lorsque Zverev a commis une double faute pour la troisième fois du match.

Ils pourraient se rencontrer à nouveau lors des finales ATP de fin de saison à Londres du 15 au 22 novembre.

«Nous verrons comment cela se passe avec Londres. Je suis content de mon tennis », a déclaré Zverev. «J’ai juste besoin de récupérer un peu physiquement.»

