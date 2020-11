Le streamer Rush de CLG League of Legends commencera bientôt son service militaire obligatoire

Photo via Riot Games

CLG League of Legends streamer Lee «Rush» Yoon-jae commencera son service militaire obligatoire en Corée peu après la fin de saison 10, le streamer a annoncé sur un récent stream Twitch.

«C’est en fait mon dernier mois de jeu League of Legends– pas de blague, dit Rush. «Je vais probablement jouer pendant une semaine pour faire savoir aux gens que je pars… Ensuite, je vais arrêter le streaming et League of Legends les deux pour servir dans l’armée, je suppose.

Parce que Rush a 27 ans, il devra s’enrôler dans le service militaire coréen, qui est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin entre 18 et 28 ans. Bien que le service militaire puisse être retardé pour diverses raisons, les hommes doivent s’enrôler avant de atteindre l’âge de 28 ans. La durée du service dépend de la branche où le soldat servira mais varie de 18 à 21 mois.

Rush a commencé son professionnel Ligue carrière en 2014 au sein d’une équipe recrue émergente LMQ. L’équipe a été très dominante et a donné naissance à deux grands joueurs LCS: l’Impact de la voie supérieure et l’ADC Apollo. Après un passage d’un an avec LMQ, Rush a rejoint Cloud9, avec qui il est resté jusqu’en juillet 2016. Peu de temps après, il a commencé à développer une carrière de streaming et des milliers de téléspectateurs se sont mis à l’écoute pour le voir jouer dans ses jeux de file d’attente en solo.

Après avoir diffusé pendant plus d’un an, Rush a annoncé qu’il rejoindrait KT Rolster en LCK pour la saison 2018. KT Rolster était l’une des équipes les plus dominantes cette année-là et est devenue l’un des prétendants au championnat du monde. Cependant, Rush a passé la plupart de son temps sur le banc, alors que l’équipe ne l’a commencé que contre des équipes plus faibles.

Il est revenu à NA pour la saison 2019 pour se racheter sur Echo Fox. Mais après une saison, il est parti et a rejoint CLG en tant que streamer. Des milliers de personnes se connectent toujours pour voir l’ancien joueur de file d’attente solo KR de rang 1 grimper dans l’échelle Challenger.

