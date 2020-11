‘Pokemon Go’ a eu une excellente année, même en cas de pandémie

Le sport cellulaire à succès de Nintendo «Pokemon Go» continue de se développer et peut enregistrer ses meilleures ventes annuelles brutes ces 12 mois, conformément aux nouvelles informations de Sensor Tower. Le sport a généré plus d’un milliard de dollars de revenus au cours des 10 premiers mois des 12 mois, ce qui est déjà en hausse de 11%, contrairement à ses 902 millions de dollars de ventes brutes tout au long de 2019. «Pokemon Go», qui est copropriété par The Pokemon Firm et Niantic, lancé en 2016 et a affiché une efficacité stellaire depuis ses débuts. Sensor Tower examine que le sport a maintenant généré plus de 4 milliards de dollars de revenus à vie, et les facteurs de longévité inimaginables du titre pour la grande alternative que Nintendo a toujours sur le marché cellulaire.« Pokemon Go » présente le potentiel du cellulaire. 12 mois ont insisté sur le fait que l’entreprise se concentrerait peut-être beaucoup moins sur le marché de la téléphonie cellulaire en faveur de consacrer des sources de développement logiciel supplémentaires pour aider sa plate-forme Change {hardware}. Le géant japonais du jeu vidéo a vu une efficacité considérablement sans intérêt pour quelques-uns de ses jeux vidéo cellulaires actuels, et le fait qu’il doit payer une baisse importante des ventes brutes sur les jeux vidéo achetés au moyen du magasin d’applications d’Apple et de Google Play d’Alphabet à la plate-forme. Les propriétaires présentent une autre incitation à se concentrer sur leur écosystème {matériel}. Alors que la console Change de l’entreprise a été extrêmement rentable, choisir de se concentrer beaucoup moins sur le cellulaire serait une erreur de Nintendo. La société possède des propriétés plus utiles que n’importe quel concurrent dans le commerce des jeux en ligne, et elle a la chance de réussir dans des milliards de joueurs cellulaires dans le monde entier. « Pokemon Go » est maintenant probablement le jeu vidéo le plus intéressant (et les versions de loisirs totales) dans passé historique, et son succès prouve que dans tous les autres cas, un démarrage relativement progressif dans le cellulaire ne devrait pas dissuader Nintendo de parier gros sur la plate-forme.Suzanne Frey, gouv.Alphabet, est membre du conseil d’administration de The Motley Idiot. Keith Noonan n’a sa place dans aucune des actions dont il a été question. The Motley Idiot possède des actions et recommande Alphabet (actions A), Alphabet (actions C) et Apple. The Motley Idiot recommande Nintendo. The Motley Idiot a une couverture de divulgation.Le Motley Idiot est un complice de contenu de USA TODAY fournissant des informations monétaires, des évaluations et des commentaires conçus pour aider les gens à prendre la gestion de leur vie monétaire. Son contenu est produit indépendamment des USA AUJOURD’HUI.Fournir du Motley Idiot: 10 actions que nous aimons plus que NintendoLorsque les génies d’investissement David et Tom Gardner ont un conseil d’inventaire, il pourrait éventuellement faire attention. Malgré tout, le bulletin électronique qu’ils publient depuis plus d’une décennie, Motley Idiot Inventory Advisor, a triplé le marché. * David et Tom ont simplement révélé ce qu’ils considèrent comme les dix meilleures actions que les traders peuvent acheter en ce moment… et Nintendo n’en faisait pas partie! C’est vrai – ils supposent que ces 10 actions sont des achats encore plus élevés.Voir les dix actions * Retours de Inventory Advisor au 20 octobre 2020

BOSCH PRO Meuleuse d'angle BOSCH GWS 880 Professional 060139600A 125 mm 880 W AVANTAGES PRODUIT Meuleuse d'angle BOSCH GWS 880 Légère et compacte, la meuleuse angulaire Bosch GWS 880 est facile à manipuler grâce à sa conception ergonomique. Excellente protection de l'utilisateur grâce au capot de protection antirotation et indéformable qui reste entier même en cas de cassure du disque.

Macna Veste Macna Impact Pro Femme Fluo L La "Impact Pro" de Macna est une veste de moto d'aventure qui a toutes les fonctionnalités pour se déplacer confortablement tout au long de l'année.Équipée d'une membrane imperméable fine et étanche. Une excellente veste pour le motard qui cherche une alternative abordable mais tout de même pleine de

Vetoquinol Care Energie gel 120 grs Energie de Vétoquinol Care est un gel riche en calories et en vitamines et a un goût de poisson irrésistible. Ce gel a une excellente assimilation, même en cas de perte d'appétit.

Vetoquinol Care Energie 120g Energie de Vétoquinol Care est un gel riche en calories et en vitamines et a un goût de poisson irrésistible. Ce gel a une excellente assimilation, même en cas de perte d'appétit.

SM Europe Orliman Lombobel Activ Ceinture Lombaire H21cm T4 Ceinture de soutien lombaire, élastique, modèle mixte (unisexe), avec des sangles de renfort postural à contention progressive. Constituée d'une seule pièce avec des matériaux textiles élastiques procurant aux utilisateurs un excellent confort même en cas de port prolongé. Au dos : Découpe anatomique au

Maison Conquet Chorizo au boeuf d'Aubrac - Maison Conquet - 350g minimum A Laguiole, on aime la charcuterie traditionnelle. mais l'Aubrac est aussi un pays où le boeuf du même du même nom est omniprésent. C'est pourquoi quand la maison Conquet, éminent charcutier du pays du couteau à l'abeille, a décidé de faire son propre chorizo, elle a eu l'excellente idée de mélanger une bonne