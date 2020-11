L’attaquant de Storm Bekim Balaj attend son premier but de la saison de Bundesliga en cours. Le joueur de 29 ans n’a pas encore pu répondre aux attentes à Graz.

Seulement onze buts en 39 matchs – ce n’est pas suffisant pour un attaquant à Graz. L’Albanais aurait pu dire au revoir à la Styrie cet été, mais a décidé de ne pas le faire.

« Une situation difficile dont je ne suis pas content », déclare Balaj zur Journal Kronen. Son dernier but en championnat date du 1er mars. « J’ai toujours tout donné et j’ai toujours essayé de ne pas aider l’équipe avec des buts », a déclaré Balaj. « J’ai eu quelques offres cet été. Mais je n’ai pas fini ici et je ne voulais pas quitter Sturm comme ça. Je veux montrer que je peux faire plus. »

Balaj a maintenant perdu sa place habituelle et était sur le terrain pendant moins d’une demi-heure contre Altach, Ried et LASK. Mais c’est aussi clair: Kevin Friesenbichler n’a pu réseauter qu’une seule fois pendant son abstinence. Le meilleur buteur de Sturm est le milieu de terrain polyvalent Dejan Ljubic avec trois buts.