Max Kruse explique le licenciement de Fenerbahce avec des salaires exceptionnels

L’ancien international Max Kruse a justifié la séparation de son ancien employeur Fenerbahce Istanbul avec des paiements de salaires impayés. Vendredi, le joueur de 32 ans a écrit sur son compte Instagram dans une « lettre aux fans » en allemand, turc et anglais qu’il avait prévenu immédiatement jeudi parce que le club « ne m’avait pas payé la quasi-totalité de mon salaire depuis février 2020 aurait « .

Dans une large mesure, les arriérés existants ne sont pas encore équilibrés. Il a été « malheureusement contraint de faire ce pas ». Fenerbahce avait annoncé la veille que l’approche de Kruse était « injuste et non fondée » et avait annoncé une visite aux terrains de sport.

Kruse a maintenant annoncé qu’il avait appris à connaître et à apprécier le peuple turc du Werder Brême depuis son déménagement l’été dernier comme « extrêmement hospitalier » et a remercié les fans « de tout son cœur ». L’attaquant ne souhaite pas commenter en public de plus amples détails.

En 20 matchs de championnat, Kruse a marqué sept buts pour le 19 fois champion. Lorsque le Turc Süper Lig a redémarré le week-end dernier, il n’a pas pu travailler en raison d’une blessure à la cheville.