AMC inverse le cours, il faudra désormais porter des masques dans les théâtres

AMC, après avoir fait face au ridicule pendant des heures après son PDG Adam Aron commentaires sur le port de masques dans les cinémas, a changé de cap et obligera désormais les cinéphiles à en porter un dans ses cinémas. « Nous ne voulions pas être entraînés dans une controverse politique », quand il s’agissait d’obliger tous les cinéphiles du pays à porter des masques « , nous pensions que cela pourrait être contre-productif si nous imposions le port du masque à ceux qui croient fermement que ce n’est pas nécessaire. . Nous pensons que la grande majorité des clients AMC porteront des masques. Quand je vais à une fonctionnalité AMC, je vais certainement porter un masque et montrer l’exemple. » Ces commentaires ont attiré la chaîne sur les réseaux sociaux et dans la presse, les forçant à changer de cap cet après-midi. Vous pouvez lire leur déclaration sur le changement de politique à partir de la date limite ci-dessous.

« Chez AMC, nous avons consulté les meilleurs scientifiques et experts de la santé pour créer un vaste effort de santé et de sécurité de grande envergure afin de rendre les théâtres AMC sûrs pour nos clients et associés lors de la réouverture de nos théâtres en juillet. Parmi de nombreux éléments de cela un plan global était une exigence pour que tous nos associés portent des masques dans tout le pays, ainsi qu’une exigence pour nos invités tous de porter des masques dans les nombreuses régions du pays qui en auront besoin. Dans les régions du pays où les masques ne seront pas nécessaires , nous avons néanmoins prévu d’encourager fortement l’utilisation du masque par les clients, et nous nous attendions à ce que la grande majorité le fasse. Cette politique sur l’utilisation du masque, qui est directement comparable à notre principale

concurrents et de nombreux autres détaillants très réputés, a été annoncé hier après-midi. «

« Cette annonce a suscité un tollé intense et immédiat de nos clients, et il ressort clairement de cette réponse que nous ne sommes pas allés assez loin dans l’utilisation des masques. Chez AMC Theatres, nous pensons qu’il est absolument crucial d’écouter nos clients. En conséquence, et avec le soutien total de nos conseillers scientifiques, nous changeons de cap et modifions notre politique en matière de masques d’invités. En rouvrant les théâtres, nous exigerons maintenant que tous les invités AMC du pays portent des masques lorsqu’ils entrent et profitent des films dans nos théâtres. La rapidité avec laquelle AMC a entrepris de réviser nos politiques en matière de masques est le reflet de notre engagement envers la sécurité et la santé de nos clients. «

Nous surveillerons en permanence les dernières réflexions de la communauté scientifique quant à l’efficacité de l’utilisation du masque. Nous examinerons également les différentes conditions de santé dans des localités spécifiques autour de nos théâtres à travers le pays. Cela nous aidera à déterminer quelle sera notre politique en matière de masques à l’avenir, ainsi qu’à apporter toute autre modification nécessaire à cette politique. Les invités qui viennent dans nos théâtres peuvent apporter leurs propres masques bien sûr, mais pour ceux qui n’en ont pas, des masques seront disponibles dans nos billetteries de théâtre à un prix nominal de 1,00 $. Ceux qui refusent de porter un masque ne seront ni admis ni autorisés à rester. «

Nous souhaitons également saisir cette occasion pour exprimer notre grande gratitude à nos nombreux invités qui ont pris le temps de communiquer leurs points de vue. Nous continuerons d’écouter et de surveiller la nature changeante du coronavirus, en adaptant et en ajustant nos politiques en conséquence. «