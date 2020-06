Shaquille O’Neal et Rob Gronkowski font équipe pour une bonne cause

Faire la fête pour la charité! Shaquille O’neal et Rob Gronkowski ont uni leurs forces pour participer à un événement pour une bonne cause: Shaq’s Fun House vs Gronk Beach.

Présenté par General Insurance, l’affaire virtuelle présentera divers défis entre les deux athlètes étoiles. D’autres invités célèbres, y compris Diplo, Snoop Dogg, Steve Aoki et DaBaby devraient s’arrêter pour donner des performances musicales. La soirée caritative sera organisée par le diffuseur de Turner Sports Taylor Rooks et comédien JB Smoove.

O’Neal, 48 ans, et Gronkowski, 31 ans, ont inventé l’événement «une fête dans le but de favoriser la justice sociale» pour une raison. L’événement en direct vise à collecter des fonds pour le NAACP et le Boys & Girls Club. Dans cet esprit, DoorDash s’est engagé à donner des repas aux personnes dans le besoin grâce à son partenariat avec Feeding America. La généreuse contribution de DoorDash dépend du nombre de téléspectateurs qui se connectent – ce qui signifie que plus il y a de fans qui regardent, plus la société de livraison de nourriture fera de dons.

« Je dis toujours qu’il y a deux choses qui rapprochent vraiment les gens, le sport et la musique », a expliqué la légende de la NBA. « J’ai donc appelé mon frère Gronk et mes partenaires au Général et ensemble, nous avons créé une fête avec un but. »

L’ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay a déclaré qu’il était impatient de monter à bord pour avoir une autre chance de défier Shaq après leur danse en 2018. « Le gagnant de chaque défi gagnera un don à leur organisme de bienfaisance », a déclaré Gronkowski. « Team Gronk représente le NAACP et Team Shaq représente [the] Clubs Garçons et Filles d’Amérique. ”

O’Neal et Gronkowski s’affronteront dans six défis différents: un Lip Sync Battle présenté par The General Insurance, un jeu de HORSE présenté par YAPPA, des joutes présentées par Monster Energy, le Buffalo Wild Wings Blazin ‘Challenge, le McCormick Grill Mates Steak Challenge et le Rocket Mortgage Sports Showdown.

Bien que les téléspectateurs ne soient physiquement pas autorisés à assister à l’événement, O’Neal et Gronkowski visaient à trouver un moyen de faire de la diffusion en direct une expérience interactive. Pour rendre cela possible, General Insurance a créé The General Fan Cam afin que les fans puissent se montrer chanter et danser depuis chez eux.

« Nous voulons que tout le monde soit impliqué, peu importe où vous vous trouvez, et maintenant nous le pouvons », a déclaré l’ancien joueur des Los Angeles Lakers avant d’ajouter: « Faisons de cette soirée une soirée inoubliable! »

Shaq’s Fun House vs Gronk Beach sera diffusé gratuitement sur www.ShaqVsGronk.com et TikTok le samedi 27 juin à 20 h. ET.