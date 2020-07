Marta Fernández signe en tant que collaboratrice de «Ça se passe» sur Telemadrid

Les après-midi de Telemadrid continuent de gonfler son panel de collaborateurs en vue de renforcer ses livraisons pour l’été. Le réseau public de Madrid a créé « Ça se passe » en mars 2019 en tant que fenêtre sur nos jours qui comprenait des sections avec des conseils sur la nutrition, la gastronomie, la santé ou la consommation. Un an plus tard, cependant, l’émission a temporairement pris congé du public pour faire place à des informations sur la pandémie de coronavirus.

En juin, Inés Ballester est revenu au premier plan de «Ça se passe» avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Alberto Herrera l’a rejoint en tant que co-présentateur sur le plateau et de nouveaux socialistes sont arrivés pour animer les tables de discussion. Maintenant, Comme FormulaTV le sait exclusivement, Marta Fernández signe pour le programme Telemadrid En tant que collaborateur depuis ce mercredi 15 juillet.

Marta Fernández, nouvelle collaboratrice de «Ça se passe» sur Telemadrid

Surtout connue pour sa scène dans l’actualité CNN + et devant «Noticias Cuatro» et «Las mañanas de Cuatro», Marta Fernández a dit au revoir au public en tant que présentatrice en 2016. Mediaset Espagne a décidé de la remplacer dans les actualités de Cuatro par Carme Chaparro et, n’ayant pu trouver de nouvel espace pour elle, les deux parties ont annoncé le départ du journaliste du groupe.

Depuis lors, les téléspectateurs ont pu regarder Marta Fernández en tant que collaboratrice de «Likes» ou, plus récemment, de «Starting today». La journaliste s’est penchée sur le programme de son ami et collègue Máximo Huerta, qui était en charge d’annoncer qu’ils ne retourneraient pas à La 1 après les changements de programmation provoqués par COVID-19.

Les nouveaux collaborateurs de «Ça se passe»

L’arrivée de Marta Fernández dans le magazine produit par Globomedia rejoint un longue liste de noms qui ont été incorporés dans cette deuxième étape. «Ça se passe» revenait en juin avec de nouveaux collaborateurs tels que Lucía Etxebarria, Luz Sánchez Mellado, Teresa Bueyes et Mabel Lozano. Avec eux, Rosa Villacastín, Isabel San Sebastián, Cristina Almeida, Beatriz Cortázar et María José Navarro sont restées. L’émission est diffusée sur Telemadrid du lundi au vendredi à 17 h 15.