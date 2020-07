Samsung Galaxy Z Fold 2 (ou Galaxy Fold 2): toutes les rumeurs (Mise à jour: 14 juillet)

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Mise à jour, 14 juillet 2020 (11 h 10 HE): Nous avons mis à jour notre centre de rumeurs Samsung Galaxy Fold 2 avec des détails sur la possibilité d’un nom légèrement différent (Samsung Galaxy Z Fold 2), certaines spécifications divulguées et de nouvelles informations concernant le moment où nous pourrions voir le lancement du téléphone. Lisez la suite pour tout savoir!

Article original: Le Samsung Galaxy Fold d’origine a certainement fait des vagues – à la fois bonnes et mauvaises – ce qui a suscité beaucoup d’intérêt et de rumeurs autour du Galaxy Fold 2. Pour toutes les bonnes choses sur le Fold original, son prix choquant a le plus empêché d’être intéressé en ramassant l’appareil. Ajoutez un lancement très difficile, et il est facile de comprendre pourquoi les acheteurs ont peut-être été inquiets au début.

Samsung a eu le temps de régler ces problèmes avec le prochain Galaxy Fold 2. La firme a maintenant montré la capacité de fabriquer un téléphone pliable plutôt exceptionnel avec le Samsung Galaxy Z Flip, et le succès des ventes précoces de cet appareil a démontré que les gens sont disposé à acheter un téléphone pliable. En fait, il y a même des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait renommer le Fold 2 en Galaxy Z Fold 2 pour s’appuyer sur le succès du Flip.

Nous allons jeter un œil à toutes les rumeurs concernant le Galaxy Fold 2 (ou Galaxy Z Fold 2) que nous avons entendues jusqu’à présent. Nous mettrons à jour cette page à mesure que de nouvelles rumeurs émergeront. Assurez-vous de vérifier régulièrement pour voir les derniers développements du téléphone pliable de deuxième génération de Samsung.

Galaxy Fold 2 ou Samsung Galaxy Z Fold 2?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Samsung a tendance à être raisonnablement prévisible avec ses conventions de dénomination, nous avons donc commencé ce cycle de rumeurs confiants que le prochain appareil de la gamme Fold s’appellerait le Galaxy Fold 2. Cependant, il existe maintenant des preuves suggérant qu’il pourrait plutôt atterrir comme Samsung Galaxy Z Fold 2.

Alors que le Galaxy Z Fold 2 est certainement plus une bouchée que le Galaxy Fold 2, Samsung pourrait ressentir le besoin d’associer le Fold au Galaxy Z Flip pour des raisons de marketing. Le lancement du Galaxy Fold a été, pour le dire légèrement, un désastre total, tandis que le lancement du Galaxy Z Flip s’est bien déroulé. Il est parfaitement logique que Samsung puisse vouloir s’éloigner de la marque Galaxy Fold en la modifiant légèrement pour la lier à la marque Galaxy Z Flip.

En ce qui concerne la date de sortie, Samsung a révélé une fenêtre pour l’appareil dans son rapport financier. La société a cité un «nouveau pliable» à venir au second semestre. Compte tenu du Samsung Galaxy Fold original lancé au deuxième semestre 2019 (le 6 septembre 2019, pour être précis), il va de soi que le suivi se fera à peu près au même moment.

Pour ce que ça vaut, l’initié de l’industrie de l’affichage, Ross Young, a initialement affirmé que le Samsung Galaxy Fold 2 serait lancé aux côtés de la série Galaxy Note 20 en août. Cependant, des allégations plus récentes émanant d’autres fuites suggèrent que cela ne se produit pas.

Malheureusement, lorsque le téléphone sera lancé et que vous pourrez en obtenir un, il se peut que cela ne se produise pas très près les uns des autres. Les rumeurs suggèrent que le téléphone est en retard, il peut donc être une autre situation où Samsung nous montre le pliable lors d’un grand événement, mais nous dit ensuite que nous serons en mesure de l’acheter plus tard.

Conception du Samsung Galaxy Z Fold 2

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

En ce qui concerne la conception du Samsung Galaxy Fold 2, nous nous attendons à un facteur de forme globalement similaire au Samsung Galaxy Fold d’origine, à quelques exceptions notables près.

Tout d’abord, le Galaxy Fold 2 est incliné pour laisser tomber la grande encoche de la caméra pour une solution plus familière. C’est purement de la spéculation à ce stade, mais il est probable que Samsung n’était pas satisfait de l’apparence inconvenante de ce design. Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous attendre à voir une caméra perforée dans le prochain téléphone, que certains utilisateurs pourraient considérer comme une amélioration par rapport à la conception d’origine de Fold. Pour ce que cela vaut, un univers de glace plus fiable, parfois fiable, confirme cette affirmation.

Des rumeurs récentes suggèrent que le Samsung Galaxy Z Fold 2 pourrait comporter un écran pliable AMOLED interne de 7,7 pouces à l’intérieur et un écran AMOLED non pliable de 6,23 pouces à l’extérieur. Ce sont deux dimensions plus grandes que celles que nous avons vues sur le pli d’origine (7,3 pouces et 4,6 pouces respectivement). Dans le cas de l’affichage extérieur plus petit, cette rumeur suggère que Samsung pourrait offrir un écran plus «normal» lorsque le Galaxy Fold 2 n’est pas déplié.

Des rumeurs suggèrent également que l’écran intérieur pourrait comporter un verre ultra-mince (UTG), ce qui rendrait théoriquement l’écran plus solide que celui en plastique que nous avons vu sur la version originale du Galaxy Fold.

Nous nous attendons également à ce que le scanner d’empreintes digitales latéral fasse un retour sur le Samsung Galaxy Z Fold 2, car un capteur intégré rendrait probablement les choses trop difficiles et Samsung ne ferait probablement pas tout pour la reconnaissance faciale.

Selon SamMobile, le Galaxy Fold 2 sera disponible dans les options de couleur noire et marron. Il n’y a pas encore de mot sur une option de couleur argentée comme nous l’avons vu sur le Galaxy Fold original.

Rumeur: spécifications d’affichage du Samsung Galaxy Fold 2

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Étant donné que le principal argument de vente du Galaxy Fold 2 sera les écrans, il n’est pas surprenant qu’une grande partie des fuites que nous avons vues soient liées aux écrans internes ou externes.

Comme mentionné précédemment, nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy Z Fold 2 comporte un écran AMOLED interne pliable de 7,7 pouces à l’intérieur et un écran AMOLED non pliable de 6,23 pouces à l’extérieur.

Jusqu’à présent, les rumeurs indiquent que l’écran interne du Samsung Galaxy Fold 2 pourrait avoir une résolution de 2213 x 1689 et l’écran externe une résolution de 2267 x 819. Ce serait à la fois des résolutions plus élevées que celles que nous avons vues sur le pli d’origine.

L’aspect le plus excitant de l’affichage interne est le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement élevé pourrait vraiment améliorer les performances de l’écran et pourrait devenir l’un des principaux arguments de vente de l’appareil. Que ce soit pour les jeux ou pour une utilisation générale, un écran de 120 Hz est facilement l’une des mises à niveau les plus importantes qu’un écran de téléphone peut obtenir, donc la perspective de l’avoir sur un écran de plus de 7 pouces est excitante.

Cependant, l’affichage externe aura probablement un taux de rafraîchissement normal de 60 Hz.

Spécifications et fonctionnalités internes

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Comme on pourrait s’y attendre d’un smartphone 2020 haut de gamme, le Samsung Galaxy Fold 2 est conçu pour offrir une connectivité 5G. Avec les données mobiles évoluant clairement vers la vitesse et les performances offertes par la 5G, il semble presque nécessaire que Samsung l’inclue avec son dernier pliable.

Les spécifications de l’appareil photo pour le prochain Galaxy Fold 2 ont également fuité, et il semble que l’appareil pourrait comporter le même système d’appareil photo que le Samsung Galaxy S20 Plus. Cela signifie qu’il pourrait être livré avec un capteur grand angle 12MP, un téléobjectif 64MP, un tireur ultra large 12MP et un capteur de temps de vol VGA. En termes d’appareils photo pour smartphones, ce ne sont pas les meilleures spécifications que vous pouvez trouver, mais c’est une gamme solide d’objectifs polyvalents pour une variété de fins de photographie.

Fait intéressant, un premier rapport a suggéré que le Galaxy Fold 2 pourrait venir avec un chipset Snapdragon 855 au lieu du nouveau 865. Depuis que Samsung a commencé le développement sur le téléphone il y a plusieurs mois, il est possible que la société n’ait pas eu accès à la dernière puce avant d’avoir besoin pour finaliser ses plans.

Les rumeurs indiquent que le Galaxy Fold 2 a des spécifications intéressantes. Ce n’est peut-être pas l’expérience phare que vous attendez.

Cependant, il est également possible que Samsung puisse ajouter le Snapdragon 865 avant la sortie officielle de Fold 2. Étant donné que le téléphone devrait pratiquement être prêt pour la 5G pour se positionner avec les autres produits phares de 2020, il serait beaucoup plus logique que le Galaxy Fold 2 soit livré avec un chipset prêt pour la 5G plutôt que de connecter un modem 5G au processeur de l’année dernière. Nous devons cependant attendre et voir.

Il semble que le Galaxy Fold 2 soit également passé par le site Web de l’organisme de certification 3C, révélant ce qui pourrait être des vitesses de charge de 25 W. Ce serait plus rapide que le pli d’origine, qui dépassait la charge de 15 W. Ce n’est toujours pas aussi rapide que le chargement de 45 W vu sur les goûts du Galaxy Note 10 Plus et du Galaxy S20 Ultra, mais nous envisageons une batterie plus petite ici.

D’autres rumeurs suggèrent qu’il pourrait y avoir deux batteries dans le Fold 2 avec une capacité combinée de 4 365 mAh. Cela semble être assez gros, mais avec tous les écrans et autres choses qui se passent avec le Galaxy Z Fold 2, il sera intéressant de voir comment une batterie de cette taille résiste.

Enfin, il semble que le Galaxy Fold 2 ne prenne pas en charge le S Pen. Apparemment, cela est dû au fait que l’UTG est trop délicat pour supporter les robinets haute pression d’un stylet.

Galaxy Z Fold 2: Prix et disponibilité

Les rumeurs sur le prix du Galaxy Fold 2 pourraient faire en sorte que les acheteurs se sentent un peu nerveux. Selon Ross Young, l’appareil se vendra entre 1 780 $ et 1 980 $. Cela signifie qu’il se vendra dans la même gamme que le Samsung Galaxy Fold d’origine.

Ce prix élevé a été l’un des plus gros inconvénients du Fold: les acheteurs ne semblaient tout simplement pas à l’aise de débourser près de 2 000 $ pour une technologie encore non éprouvée. Si le Galaxy Fold 2 se retrouve au prix de 1780 $, cela le fera 200 $ de moins que l’original, ce qui est certainement mieux, mais toujours plus cher que la plupart des téléphones phares du marché.

Il est difficile de dire dans quels pays la société choisira de sortir le Galaxy Fold 2. Il s’agit d’un appareil de niche qui n’a pas le même niveau d’appel qu’un téléphone de la gamme Note ou S. Cependant, nous nous attendons à ce que le téléphone soit lancé aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et en Inde, car ce sont les pays dans lesquels Samsung a publié le Fold original.